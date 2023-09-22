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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Фото с места взрыва

Появились новые фото с места взрыва в частном доме в Шебекино

22 сентября 2023, 07:26
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Фото с места взрыва
По предварительным данным, в результате взрыва в Белгородской области пострадали пять человек. Фото опубликовал Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».
Сюжет
Взрыв

Новые фотографии с места взрыва в частном доме опубликовали в соцсетях, в том числе и в Telegram-канале «Просто Михаил Шебекино».

По предварительным данным, сегодня, 22 сентября, в одном из домов в Шебекино произошёл взрыв газового баллона, при котором пострадали пять человек.

Сообщается, что у троих человек травмы головы. У четвёртого — ожоги, пятый белгородец находился под завалами. На месте работают оперативные службы.

Напомним, что вчера на территории Белгородской области были зафиксированы прилёты со стороны ВСУ. Так, при обстреле села Вязовое Краснояружского района был повреждён один частный дом, при атаке на Максимовку в Шебекинском округе пострадали ещё два дома.

Также один из снарядов прилетел в предприятие в Новой Таволжанке Шебекинского округа, пострадавших нет.

Фото с места взрыва Фото с места взрыва
Фото с места взрыва Фото с места взрыва
Фото с места взрыва Фото с места взрыва
Фото с места взрыва Фото с места взрыва
Фото с места взрыва Фото с места взрыва
Фото с места взрыва
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
ЧП в Шебекино: пятеро человек пострадали при взрыве, один из них под завалами
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#Белгородская область#Дом#Шебекино#Взрыв#Газовый баллон#Белгород#Шебекинский горокруг#Разрушения#Александра Склярова
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