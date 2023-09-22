Появились новые фото с места взрыва в частном доме в Шебекино

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Новые фотографии с места взрыва в частном доме опубликовали в соцсетях, в том числе и в Telegram-канале «Просто Михаил Шебекино».
По предварительным данным, сегодня, 22 сентября, в одном из домов в Шебекино произошёл взрыв газового баллона, при котором пострадали пять человек.
Сообщается, что у троих человек травмы головы. У четвёртого — ожоги, пятый белгородец находился под завалами. На месте работают оперативные службы.
Напомним, что вчера на территории Белгородской области были зафиксированы прилёты со стороны ВСУ. Так, при обстреле села Вязовое Краснояружского района был повреждён один частный дом, при атаке на Максимовку в Шебекинском округе пострадали ещё два дома.
Также один из снарядов прилетел в предприятие в Новой Таволжанке Шебекинского округа, пострадавших нет.