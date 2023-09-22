Появились новые фото с места взрыва в частном доме в Шебекино

Напомним, что вчера на территории Белгородской области были зафиксированы прилёты со стороны ВСУ. Так, при обстреле села Вязовое Краснояружского района был повреждён один частный дом, при атаке на Максимовку в Шебекинском округе пострадали ещё два дома.