Под Белгородом никак не могут достроить детсад за 250 млн рублей

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
В Новосадовом Белгородского района задержалось строительство детского сада на 220 мест за 250 млн рублей. Сдать объект планировали в декабре 2022 года, однако сроки в итоге перенесли на декабрь 2023 года.
Деньги подрядчик получил в полном объёме. Детский сад уже должен был принять воспитанников, однако здание пока к этому ещё не готово.
На текущий момент выполнены основные постройки и часть детских площадок. Минимально сделана внутренняя отделка. Эксперты выявили нарушения и в процессе строительства, в частности, в технологии заливки бетона. Некачественно сделана штукатурка.
Сейчас строительство продолжается. Объект готов на 75%.
Срок сдачи перенесли на декабрь 2023 года. Вскоре общественники из «Народного фронта» проверят процесс строительства. Если он не ускорится, то планируется обращение в прокуратуру.