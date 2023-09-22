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Детский сад

Под Белгородом никак не могут достроить детсад за 250 млн рублей

22 сентября 2023, 14:49
Фото: 1MI
Детский сад
Сдать детский сад планировали ещё в декабре 2022 года. Сроки перенесли на декабрь 2023 года. Объект завершили только на 75%, сообщили в группе «Народного фронта» в соцсети.

В Новосадовом Белгородского района задержалось строительство детского сада на 220 мест за 250 млн рублей. Сдать объект планировали в декабре 2022 года, однако сроки в итоге перенесли на декабрь 2023 года.

Деньги подрядчик получил в полном объёме. Детский сад уже должен был принять воспитанников, однако здание пока к этому ещё не готово.

На текущий момент выполнены основные постройки и часть детских площадок. Минимально сделана внутренняя отделка. Эксперты выявили нарушения и в процессе строительства, в частности, в технологии заливки бетона. Некачественно сделана штукатурка.

Сейчас строительство продолжается. Объект готов на 75%.

Срок сдачи перенесли на декабрь 2023 года. Вскоре общественники из «Народного фронта» проверят процесс строительства. Если он не ускорится, то планируется обращение в прокуратуру.

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#Белгородская область#Белгородский район#Строительство#Народный фронт#Детский сад#Новосадовый#Белгород#Наталья Корявых#Перенос сроков
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