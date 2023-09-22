Осколки сбитого украинского БПЛА нашли в Белгороде

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
Стали известны первые последствия атаки украинского беспилотника самолётного типа. Его сбила наша система ПВО сегодня, 22 сентября, в 17:04. Над городом в это время раздался очень громкий взрыв.
Осколки упали в Белгороде на улице Раздобаркина и 2-м Вольном переулке. Все оперативные службы были сразу отправлены на место происшествия. Пока информации о повреждениях и пострадавших нет.
Ранее губернатор сообщал, что БПЛА сбили на подлёте к городу. Тем не менее, осколки упали уже в Белгороде.