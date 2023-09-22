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Осколки сбитого украинского БПЛА нашли в Белгороде

Осколки сбитого украинского БПЛА нашли в Белгороде

22 сентября 2023, 17:31
Фото: соцсети мэра Белгорода Валентина Демидова
Их нашли сразу на двух улицах города. Фото последствий показал мэр областного центра Валентин Демидов.
Сюжет
СВО

Стали известны первые последствия атаки украинского беспилотника самолётного типа. Его сбила наша система ПВО сегодня, 22 сентября, в 17:04. Над городом в это время раздался очень громкий взрыв.

Осколки упали в Белгороде на улице Раздобаркина и 2-м Вольном переулке. Все оперативные службы были сразу отправлены на место происшествия. Пока информации о повреждениях и пострадавших нет.

Ранее губернатор сообщал, что БПЛА сбили на подлёте к городу. Тем не менее, осколки упали уже в Белгороде.

Фото: соцсети мэра Белгорода Валентина Демидова
Стала известна причина вечернего взрыва в небе над Белгородом
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#Происшествия#Белгород#СВО#Валентин Демидов#Работа ПВО#Осколки#БПЛА#Милена Фишер
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