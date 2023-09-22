Ни выплаты, ни машины: белгородец рассказал о последствиях ДТП с участием срочника

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Своей историей с Бел.Ру поделился Андрей Усатов. Он вместе с супругой и пятью детьми (двое школьников, двое дошкольников и грудной ребёнок) проживает в Алексеевском горокруге, селе Глуховка. В конце августа его супруга ехала в Белгород — везла пожилых родственников в медицинское учреждение. В машине был и грудной ребёнок.
При подъезде к областному центру около 11:00, недалеко от теплиц, легковушка остановилась, чтобы пропустить пешеходов. Дорогу людям уступала и фура, которая была справа от машины жены Андрея. В этот момент из-за фуры вылетел ГАЗ-3307, за рулём которого был солдат срочной службы.
Машина супруги откатилась от перехода на метров 50. Ребёнок закричал, бабушка-пассажирка ушибла грудную клетку. Но от госпитализации все отказались. На место вызвали сотрудников ГИБДД. Они оформили протокол. Когда мы забирали документы, мы увидели, что изначально номер страховки виновника ДТП начали писать, но потом зачеркнули.
Андрей Усатов
Белгородец рассказал, что семья не претендует на выплату морального ущерба. Всё, что нужно людям, — это машина.
У нас садик находится в 1,5 км от дома, а школа — в километре. Сейчас начнутся дожди и морозы — детям мучиться. Пока погода хорошая, они ездят в садик и школу на велосипеде. А дальше как?
Андрей Усатов
Семья общалась с солдатом. Как отметил Андрей, он рассказал, что машина новая, страховки нет, но есть КАСКО (основное отличие КАСКО от ОСАГО состоит в том, что при КАСКО страхуется сам автомобиль, а при ОСАГО — гражданская ответственность водителя — прим.ред.).
Может, тормоза отказали, может, он летел, объезжал фуру и не увидел, что машины остановились, чтобы пропустить пешеходов.
Андрей Усатов
В итоге в начале сентября к семье Андрея приезжал оценщик. Он сказал, что машина не подлежит ремонту.
Крыша и дно «гармошкой», средняя правая стойка ушла вперёд. Там целая только передняя часть машины. В итоге от страховой пришло письмо, где было сказано, что в связи с отсутствием страхового полиса ОСАГО у машины ГАЗ-3307 выплаты не будет.
Андрей Усатов
Белгородец также добавил, что выход есть — это подать в суд на парня, но в этом случае все судебные издержки лягут на него.
Не хотелось бы ему портить всю дальнейшую жизнь. и выплачивать он будет по 1000 максимум в месяц. Нас это тоже не устраивает. Нам нужна постоянно машина. Вдруг что случится? Мы от города живём на расстоянии 17 км.
Андрей Усатов
О произошедшем Андрей написал на странице главы региона Вячеслава Гладкова. На его комментарий ответил региональный оперштаб:
Нам очень жаль, что с вами такое случилось. Хотим пояснить, что вам необходимо обратиться в Военную прокуратуру РФ и в суд, так как ДТП произошло с участием транспортного средства Министерства обороны РФ. Мы, к сожалению, не имеем на это полномочий. Все материалы с оценкой ущерба и заключением о виновности вам необходимо будет предоставить в суде.
Региональный оперштаб
Чтобы подробнее разобраться в ситуации, журналисты Бел.Ру направят официальные запрос в региональное управление МВД и Военную прокуратуру РФ.
Напомним, ранее мы писали о ДТП с участием служебного автомобиля и военного бензовоза, которое случилось почти год назад. Тогда белгородские следователи провели проверку, но родственники погибших считают, что виновные не понесли наказание. Подробнее о произошедшем в нашем предыдущем материале.
Чтобы выяснить все детали, журналисты Бел.Ру направили запрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. В ведомстве нам ответили, что в ходе предварительного следствия они установили непричастность водителя бензовоза к совершению ДТП. В настоящее время уголовное дело направили в ОМВД по Шебекинскому горокругу.
Поэтому мы направили запрос в региональный следком, чтобы выяснить, кто же стал виновником гибели людей.
Ранее также стало известно, что за минувший год в Белгородской области увеличилось количество аварий с участием военнослужащих, в том числе со смертельным исходом или с тяжким вредом здоровью.
Число таких ДТП увеличилось и в областях, прилегающих к зоне СВО. Так, Курский и Воронежский гарнизонные военные суды почти за год рассмотрели 19 дел о нарушениях ПДД, повлёкших тяжкий вред здоровью или гибель человека. Всего вынесли 12 приговоров, восемь из них приходятся на Белгородскую и Курскую области, четыре — на Воронежскую.