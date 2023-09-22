Ни выплаты, ни машины: белгородец рассказал о последствиях ДТП с участием срочника

Число таких ДТП увеличилось и в областях, прилегающих к зоне СВО. Так, Курский и Воронежский гарнизонные военные суды почти за год рассмотрели 19 дел о нарушениях ПДД, повлёкших тяжкий вред здоровью или гибель человека. Всего вынесли 12 приговоров, восемь из них приходятся на Белгородскую и Курскую области, четыре — на Воронежскую.