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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Взрыв в небе над Белгородом

Над Белгородом раздался взрыв

22 сентября 2023, 14:16
Фото: "Жесть Белгород"
Взрыв в небе над Белгородом
Грохот горожане услышали около 17:00. Что именно это было, пока точно не известно. Белгородцы тем временем делятся фото следов в небе.

Около пяти часов вечера 22 сентября в небе над Белгородом прогремел взрыв. Спустя время горожане стали делиться фото, на которых можно увидеть следы в небе.

Что это было, точно не известно. Официальных комментариев по ситуации пока не было. Также нет информации, есть ли последствия на земле.

Telegram-канал SHOT сообщал о якобы массированной атаке на регион дронами-камикадзе. Однако подтверждения этой информации нет.

Пятница в регионе проходит неспокойно. Ранее под обстрелы попали Валковский в Белгородском районе и Теребрено — в Краснояружском. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей, но есть разрушения. Помимо этого, в Шебекино утром прогремел взрыв, но он не связан с СВО.

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