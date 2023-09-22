Над Белгородом раздался взрыв

Пятница в регионе проходит неспокойно. Ранее под обстрелы попали Валковский в Белгородском районе и Теребрено — в Краснояружском. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей, но есть разрушения. Помимо этого, в Шебекино утром прогремел взрыв, но он не связан с СВО.