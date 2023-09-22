Над Белгородом раздался взрыв

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Около пяти часов вечера 22 сентября в небе над Белгородом прогремел взрыв. Спустя время горожане стали делиться фото, на которых можно увидеть следы в небе.
Что это было, точно не известно. Официальных комментариев по ситуации пока не было. Также нет информации, есть ли последствия на земле.
Telegram-канал SHOT сообщал о якобы массированной атаке на регион дронами-камикадзе. Однако подтверждения этой информации нет.
Пятница в регионе проходит неспокойно. Ранее под обстрелы попали Валковский в Белгородском районе и Теребрено — в Краснояружском. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей, но есть разрушения. Помимо этого, в Шебекино утром прогремел взрыв, но он не связан с СВО.