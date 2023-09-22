На вывески для нового центра гимнастики в Белгороде потратят 1,4 млн рублей

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Появилась заявка на поставку и установку вывесок в новый Центр для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой. Заказчиком выступила спортивная школа олимпийского резерва №4.
Начальная цена контракта составила 1 402 710 рублей. За эту сумму заказчик просит создать, поставить и установить:
Заявки можно подавать до 25 сентября. Выполнить все работы исполнитель должен до 20 октября 2023 года.
Напомним, что строящийся Центр для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой разместили по улице Мокроусова, 6б в Белгороде. Открытие центра планируется уже в октябре этого года.
Ранее жители выбрали одно название для центра — «Грация», однако спустя восемь месяцев посчитали его не слишком мужественным и предложили переименовать. Так, спортивный комплекс назвали «Сиренью».