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На вывески для нового центра гимнастики в Белгороде потратят 1,4 млн рублей

На вывески для нового центра гимнастики в Белгороде потратят 1,4 млн рублей

22 сентября 2023, 11:39
Фото: 1MI
Необходимы две объёмные светодиодные вывески и одна интерьерная. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

Появилась заявка на поставку и установку вывесок в новый Центр для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой. Заказчиком выступила спортивная школа олимпийского резерва №4.

Начальная цена контракта составила 1 402 710 рублей. За эту сумму заказчик просит создать, поставить и установить:

  • одну объёмную светодиодную вывеску «Сирень», которая будет на крыше;
  • одну объёмную светодиодную вывеску «Спортивный центр» с логотипом, которую нужно установить на фасаде;
  • одну интерьерную вывеску «Сирень».

Заявки можно подавать до 25 сентября. Выполнить все работы исполнитель должен до 20 октября 2023 года.

Напомним, что строящийся Центр для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батуте и спортивной акробатикой разместили по улице Мокроусова, 6б в Белгороде. Открытие центра планируется уже в октябре этого года.

Ранее жители выбрали одно название для центра — «Грация», однако спустя восемь месяцев посчитали его не слишком мужественным и предложили переименовать. Так, спортивный комплекс назвали «Сиренью».

Техническое задание для изготовления вывесокТехническое задание для изготовления вывесок
Техническое задание для изготовления вывесокТехническое задание для изготовления вывесок
Техническое задание для изготовления вывесокТехническое задание для изготовления вывесок
Техническое задание для изготовления вывесокТехническое задание для изготовления вывесок
Техническое задание для изготовления вывесок
Фото: сайт госзакупок
Стало известно, когда откроется Центр худгимнастики в Белгороде
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#Белгородская область#Госзакупки#Новости Белгорода#Госзаказ#Белгород#Вывески#Центр художественной гимнастики#Александра Склярова
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