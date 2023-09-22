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цветок вишни

«На календаре сентябрь, а за окном май–май»: В Волоконовском районе зацвела вишня

22 сентября 2023, 11:49
Фото: Читатели / Bel.ru
цветок вишни

В районе Белгородской области зацвела вишня

Наша читательница поделилась фотографиями из села Репьёвка в Волоконовском районе.
Сюжет
Погода

Наверное, удивительно смотреть, как цветёт вишня, особенно, если цветки распустились в конце сентября. Для неискушенных в садоводстве поясним, период цветения этого дерева — с конца апреля до начала мая в тёплых регионах и во второй половине мая — в северных.

цветки вишницветки вишни
вишнёвое деревовишнёвое дерево
цветки вишни
Фото: Читатели / Bel.ru

Вероятно, сказалась не просто тёплая, а по-июльски жаркая погода на всей территории региона. Действительно, на этой неделе белгородцев радует бабье лето: температура днём достигает +25-27 градусов и, по прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до понедельника. А уже со следующей недели ГУ МЧС обещает медленное похолодание.

Ну, а пока на предстоящих выходных есть возможность насладиться тёплыми солнечным лучами и прогуляться по парку Победы, где ещё остались некоторые украшения с праздника «Белгород в цвету».

Одну из цветочных композиций оставили в парке после фестиваля «Белгород в цвету»
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Напомним также, в начале сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жители региона этой осенью могут застать целых два бабьих лета — в середине сентября и в октябре.

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