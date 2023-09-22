«На календаре сентябрь, а за окном май–май»: В Волоконовском районе зацвела вишня

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Наверное, удивительно смотреть, как цветёт вишня, особенно, если цветки распустились в конце сентября. Для неискушенных в садоводстве поясним, период цветения этого дерева — с конца апреля до начала мая в тёплых регионах и во второй половине мая — в северных.
Вероятно, сказалась не просто тёплая, а по-июльски жаркая погода на всей территории региона. Действительно, на этой неделе белгородцев радует бабье лето: температура днём достигает +25-27 градусов и, по прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до понедельника. А уже со следующей недели ГУ МЧС обещает медленное похолодание.
Ну, а пока на предстоящих выходных есть возможность насладиться тёплыми солнечным лучами и прогуляться по парку Победы, где ещё остались некоторые украшения с праздника «Белгород в цвету».
Напомним также, в начале сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жители региона этой осенью могут застать целых два бабьих лета — в середине сентября и в октябре.