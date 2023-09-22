«На календаре сентябрь, а за окном май–май»: В Волоконовском районе зацвела вишня

Наверное, удивительно смотреть, как цветёт вишня, особенно, если цветки распустились в конце сентября. Для неискушенных в садоводстве поясним, период цветения этого дерева — с конца апреля до начала мая в тёплых регионах и во второй половине мая — в северных.