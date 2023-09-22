Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:08

Published Сегодня, 20:08

Modified Сегодня, 20:10

Updated Сегодня, 20:10

Стали известны сроки наклейки бронеплёнки в приграничных белгородских сёлах

Когда начнут клеить бронеплёнку в приграничных сёлах Белгородской области?

22 сентября 2023, 20:08
Фото: 1MI

Стали известны сроки наклейки бронеплёнки в приграничных белгородских сёлах

23–24 сентября Белгородская область ожидает поставки недостающего объёма бронированной плёнки, которой собираются оклеивать окна школ и детских садов. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира 22 сентября.

К главе региона обратилась местная жительница, которая недоумевает, почему в сёлах Большетроицкое и Червона Дибровка Шебекинского округа в школах и детсадах до сих пор не наклеили на окна бронеплёнку для защиты детей.

Вячеслав Гладков ответил, что привезти в Белгородскую область весь необходимый объём ударопрочной плёнки оказалось невозможно, так как в стране её не производят в таких количествах. Поэтому пришлось заказывать за границей — в Китае.

Плёнка приходит в субботу-воскресенье, со следующей недели начинаем расклеивать. В первую очередь мы расклеиваем вдоль государственной границы с территорией Украины.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона подчеркнул, что первыми в очереди стоят детские сады и школы, где уже ведётся очное образование детей.

Ранее в министерстве образования Белгородской области подчёркивали, что сдавать деньги на наклейку бронеплёнки родителям не нужно. Если их заставляют это делать, следует написать заявление в прокуратуру.

«Сдавать деньги не нужно»: белгородский минобр ответил на жалобу об оклейке окон
Узнать подробнее
Читайте также:
Предприимчивые белгородцы предлагают свои услуги по оклейке окон школ бронеплёнкойШкольная разведка: Вячеслав Гладков проверил, как окна школ укрепляют бронеплёнкойБронеплёнка поступила в 53 школы Белгорода
#Белгородская область#Окна#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Бронеплёнка#Ударопрочная плёнка#Милена Фишер
Подпишитесь
Приговор Глаголеву, бабье лето и обращение Шамана: неделя в Белгородской области
Сегодня, 15:32
Против устроившего взрыв в Шебекино возбудили уголовное дело
Сегодня, 13:37
Вячеслав Гладков временно покинет белгородцев
Сегодня, 16:12
Мэрия Белгорода попросила Роспотребнадзор проверить воздух из-за белого налёта
Сегодня, 13:18
Белгородец-сладкоежка в «Бригантине» голодает без конфет и газировки
Сегодня, 18:38
Жалобы и СМИ помогли: проблемный детский сад в Белгороде проверят
Сегодня, 15:00