Когда начнут клеить бронеплёнку в приграничных сёлах Белгородской области?

Posted Сегодня, 20:08
Published Сегодня, 20:08
Modified Сегодня, 20:10
Updated Сегодня, 20:10
К главе региона обратилась местная жительница, которая недоумевает, почему в сёлах Большетроицкое и Червона Дибровка Шебекинского округа в школах и детсадах до сих пор не наклеили на окна бронеплёнку для защиты детей.
Вячеслав Гладков ответил, что привезти в Белгородскую область весь необходимый объём ударопрочной плёнки оказалось невозможно, так как в стране её не производят в таких количествах. Поэтому пришлось заказывать за границей — в Китае.
Плёнка приходит в субботу-воскресенье, со следующей недели начинаем расклеивать. В первую очередь мы расклеиваем вдоль государственной границы с территорией Украины.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона подчеркнул, что первыми в очереди стоят детские сады и школы, где уже ведётся очное образование детей.
Ранее в министерстве образования Белгородской области подчёркивали, что сдавать деньги на наклейку бронеплёнки родителям не нужно. Если их заставляют это делать, следует написать заявление в прокуратуру.