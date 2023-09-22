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Кладбище в центре Белгорода оцифруют до 2025 года

Кладбище в центре Белгорода оцифруют до 2025 года

22 сентября 2023, 19:24
Фото: 1MI
Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов во время прямого эфира. Речь идёт о кладбище на улице Островского.

Градоначальнику задали вопрос касательно оцифровки кладбищ в Белгороде. «В какие сроки планируется оцифровать кладбище на улице Островского? Учитывая, что это объект культурного наследия, может быть, как-то стоит ему создать свой сайт с указанием важных захоронений и историческими справками», — предложила местная жительница.

С 2018 года кладбищу было присвоено наименование «Мемориальный парк». Проведена инвентаризация, определён порядок топографической съёмки и оцифровки кладбища. Она будет проводиться до 2025 года.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, в Белгородской области оцифровку кладбищ проводят с 2021 года: информацию о захоронениях собирают, обрабатывают и публикуют в интернете.

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#Город#Кладбище#Белгород#Оцифровка#Валентин Демидов#Милена Фишер
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