Кладбище в центре Белгорода оцифруют до 2025 года

Posted Сегодня, 19:24
Published Сегодня, 19:24
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Градоначальнику задали вопрос касательно оцифровки кладбищ в Белгороде. «В какие сроки планируется оцифровать кладбище на улице Островского? Учитывая, что это объект культурного наследия, может быть, как-то стоит ему создать свой сайт с указанием важных захоронений и историческими справками», — предложила местная жительница.
С 2018 года кладбищу было присвоено наименование «Мемориальный парк». Проведена инвентаризация, определён порядок топографической съёмки и оцифровки кладбища. Она будет проводиться до 2025 года.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, в Белгородской области оцифровку кладбищ проводят с 2021 года: информацию о захоронениях собирают, обрабатывают и публикуют в интернете.