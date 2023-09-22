Кладбище в центре Белгорода оцифруют до 2025 года

Градоначальнику задали вопрос касательно оцифровки кладбищ в Белгороде. «В какие сроки планируется оцифровать кладбище на улице Островского? Учитывая, что это объект культурного наследия, может быть, как-то стоит ему создать свой сайт с указанием важных захоронений и историческими справками», — предложила местная жительница.