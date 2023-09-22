Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Автобус

Из-за ярмарки автобусы в Белгороде вновь будут ездить по-другому

22 сентября 2023, 12:29
Фото: 1MI
Автобус

Схема движения автобусов в Белгороде изменится из-за ярмарки

23 сентября на территории областного центра снова пройдёт сельскохозяйственная ярмарка. В связи с этим будет откорректировано движение общественного транспорта. Схемы движения опубликовали в ЕТК.

23 сентября в Белгороде изменится схема движения общественного транспорта. Это связано с проведением сельскохозяйственной ярмарки.

Как сообщается, изменения коснутся маршрутов № 2, 8, 23, 33, 35, 37, 127, 129, 147, 202. Ограничения действуют с 6:00 и до окончания мероприятия. Сезонный автобус №111А курсирует в соответствии с расписанием от остановки «Королёва».

Ранее из-за проведения ярмарки перекрывали движение авто. 16 сентября ограничения действовали с 08:30 до 14:00 на улице Королёва. Объезжать этот участок белгородцам предлагали по улицам Мокроусова, Костюкова, Губкина и Щорса, а также по проспекту Ватутина.

Добавим, что последняя фермерская ярмарка в городе проводилась 16 сентября. По субботам в Белгороде производители торгуют местными овощами, фруктами, мясными и рыбными полуфабрикатами и другой продукцией.

Схема движения автобусов в Белгороде 23 сентябряСхема движения автобусов в Белгороде 23 сентября
Схема движения автобусов в Белгороде 23 сентябряСхема движения автобусов в Белгороде 23 сентября
Схема движения автобусов в Белгороде 23 сентябряСхема движения автобусов в Белгороде 23 сентября
Схема движения автобусов в Белгороде 23 сентябряСхема движения автобусов в Белгороде 23 сентября
Схема движения автобусов в Белгороде 23 сентябряСхема движения автобусов в Белгороде 23 сентября
Схема движения автобусов в Белгороде 23 сентябряСхема движения автобусов в Белгороде 23 сентября
Схема движения автобусов в Белгороде 23 сентябряСхема движения автобусов в Белгороде 23 сентября
Схема движения автобусов в Белгороде 23 сентябряСхема движения автобусов в Белгороде 23 сентября
Схема движения автобусов в Белгороде 23 сентября
Фото: Единая транспортная компания
В Белгороде анонсировали новую сельскохозяйственную ярмарку
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, сколько тонн продукции продали белгородцам на фермерской ярмаркеБелгородцев приятно удивили цены на ярмарке, но не понравилось её расположениеНа Харгоре в Белгороде ограничат движение из-за фермерской ярмарки
#Белгородская область#Движение#Автобус#Ярмарка#Новости Белгорода#Автобус по расписанию#Белгород#Наталья Корявых
Подпишитесь
Приговор Глаголеву, бабье лето и обращение Шамана: неделя в Белгородской области
Сегодня, 15:32
Против устроившего взрыв в Шебекино возбудили уголовное дело
Сегодня, 13:37
Вячеслав Гладков временно покинет белгородцев
Сегодня, 16:12
Мэрия Белгорода попросила Роспотребнадзор проверить воздух из-за белого налёта
Сегодня, 13:18
Число пострадавших при взрыве в белгородском Шебекино увеличилось до семи
Сегодня, 14:40
Жалобы и СМИ помогли: проблемный детский сад в Белгороде проверят
Сегодня, 15:00