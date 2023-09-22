Из-за ярмарки автобусы в Белгороде вновь будут ездить по-другому

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
23 сентября в Белгороде изменится схема движения общественного транспорта. Это связано с проведением сельскохозяйственной ярмарки.
Как сообщается, изменения коснутся маршрутов № 2, 8, 23, 33, 35, 37, 127, 129, 147, 202. Ограничения действуют с 6:00 и до окончания мероприятия. Сезонный автобус №111А курсирует в соответствии с расписанием от остановки «Королёва».
Ранее из-за проведения ярмарки перекрывали движение авто. 16 сентября ограничения действовали с 08:30 до 14:00 на улице Королёва. Объезжать этот участок белгородцам предлагали по улицам Мокроусова, Костюкова, Губкина и Щорса, а также по проспекту Ватутина.
Добавим, что последняя фермерская ярмарка в городе проводилась 16 сентября. По субботам в Белгороде производители торгуют местными овощами, фруктами, мясными и рыбными полуфабрикатами и другой продукцией.