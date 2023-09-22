Из-за ярмарки автобусы в Белгороде вновь будут ездить по-другому

Ранее из-за проведения ярмарки перекрывали движение авто. 16 сентября ограничения действовали с 08:30 до 14:00 на улице Королёва. Объезжать этот участок белгородцам предлагали по улицам Мокроусова, Костюкова, Губкина и Щорса, а также по проспекту Ватутина.