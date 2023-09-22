Гладков: В десяти районах завершили работы по проекту «Решаем вместе»

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ходе выполнения намеченных планов по проекту «Решаем вместе». В 10 муниципалитетах завершили всё объекты, запланированные к реализации в 2023 году.
Глава региона отметил, что в Белгородской области выполняется много проектов, связанных с улучшением освещения, с заменой тротуара, благоустройством территорий, а также строительством детских и спортивных площадок.
Например, в Волоконовском районе завершены десять проектов, пять из которых — детские площадки. В микрорайоне Азаровка, отмечает губернатор, появилась самая большая площадка для детских игр.
Я надеюсь, что дети уже смогли получить огромное море положительных эмоций от игр на этой новой площадке. Буду в районе с рабочей поездкой, тогда обязательно постараюсь заехать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что «Решаем вместе» — это губернаторский проект, по формированию современной городской среды. За период с 2021 по 2022 год в Белгородской области было реализовано 1172 проекта. В этом году в регионе планировалось реализовать 127 инициатив.