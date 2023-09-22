«Это точно не прилёт»: жители Шебекино прокомментировали ситуацию со взрывом

К слову, взрыв произошёл в доме «гражданина Советского Союза»*. Стало известно, что местный житель впустил к себе домой сотрудников полиции, после чего и произошло ЧП. Однако до этого мужчина несколько лет подряд отказывался пускать к себе полицейских и угрожал расстреливать работавших рядом с домом энергетиков. Об этом писали белгородские СМИ.