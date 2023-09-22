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Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Взрыв газа в Шебекино

«Это точно не прилёт»: жители Шебекино прокомментировали ситуацию со взрывом

22 сентября 2023, 09:13
Фото: «Вести. Белгород»
Взрыв газа в Шебекино

Очевидцы рассказали о взрыве в Шебекино в Белгородской области

В результате взрыва пострадали пять человек. Причины произошедшего установят правоохранители. Они и спасатели работают на месте происшествия, сообщили в Telegram-канале «Вести. Белгород».
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Взрыв

Очевидцы высказались по поводу взрыва газа в Шебекино. Происшествие случилось сегодня утром. Как сообщалось, взрыв произошёл при использовании газового баллона.

В результате происшествия пострадали пять человек. Один из них находился под завалами — в результате происшествия разрушило дом. Всего пострадали пять человек. У троих травмы головы, у четвёртого — ожоги. На месте происшествия работают правоохранители и оперативные службы.

Взрыв газа в Шебекино
Видео: «Вести. Белгород»

Добавим, что журналисты побеседовали с горожанином, который рассказал, что его дом находится по соседству со взорвавшимся. Он отметил, что главное, что это не прилёт.

К слову, взрыв произошёл в доме «гражданина Советского Союза»*. Стало известно, что местный житель впустил к себе домой сотрудников полиции, после чего и произошло ЧП. Однако до этого мужчина несколько лет подряд отказывался пускать к себе полицейских и угрожал расстреливать работавших рядом с домом энергетиков. Об этом писали белгородские СМИ.

*«Граждане СССР» включены в реестр экстремистских организаций.

Взрыв газа в Шебекино
Видео: «Вести. Белгород»
Взрыв газа в Шебекино произошёл в доме «гражданина Советского Союза»*
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