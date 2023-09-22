«Это точно не прилёт»: жители Шебекино прокомментировали ситуацию со взрывом

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Очевидцы высказались по поводу взрыва газа в Шебекино. Происшествие случилось сегодня утром. Как сообщалось, взрыв произошёл при использовании газового баллона.
В результате происшествия пострадали пять человек. Один из них находился под завалами — в результате происшествия разрушило дом. Всего пострадали пять человек. У троих травмы головы, у четвёртого — ожоги. На месте происшествия работают правоохранители и оперативные службы.
Добавим, что журналисты побеседовали с горожанином, который рассказал, что его дом находится по соседству со взорвавшимся. Он отметил, что главное, что это не прилёт.
К слову, взрыв произошёл в доме «гражданина Советского Союза»*. Стало известно, что местный житель впустил к себе домой сотрудников полиции, после чего и произошло ЧП. Однако до этого мужчина несколько лет подряд отказывался пускать к себе полицейских и угрожал расстреливать работавших рядом с домом энергетиков. Об этом писали белгородские СМИ.
*«Граждане СССР» включены в реестр экстремистских организаций.