Эксперты: Диспансерное наблюдение ОМС сохранит здоровье при болезнях сердца и сосудов

Полученные данные ФОМС свидетельствуют, что за прошедшие семь месяцев 2023 года охват диспансерным наблюдением тех россиян, кто состоит на диспансерном наблюдении у врача-терапевта с сердечно-сосудистыми заболеваниями, из числа подлежащих ему достиг 85,5%. При этом процент обращений к терапевтам по случаям лечения и профилактики таких заболеваний вырос на 2,3%.