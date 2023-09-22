Эксперты: Диспансерное наблюдение ОМС сохранит здоровье при болезнях сердца и сосудов

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
При этом отмечается, что решающим фактором снижения смертности, помимо своевременной и качественной медицинской помощи во время рецидива, является систематическое диспансерное наблюдение таких пациентов, пишет aif.ru.
Полученные данные ФОМС свидетельствуют, что за прошедшие семь месяцев 2023 года охват диспансерным наблюдением тех россиян, кто состоит на диспансерном наблюдении у врача-терапевта с сердечно-сосудистыми заболеваниями, из числа подлежащих ему достиг 85,5%. При этом процент обращений к терапевтам по случаям лечения и профилактики таких заболеваний вырос на 2,3%.
Рост охвата застрахованных лиц, находящихся под диспансерным
наблюдением, указывает на своевременное выявление и предупреждение осложнений. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. По его словам, это также повышает доступность и качество оказания медицинской помощи для пациентов.
Он добавил, что сегодня диспансерное наблюдение устанавливается в течение трех рабочих дней после постановки диагноза при оказании медицинской помощи в амбулаторных или стационарных условиях. Диспансерное наблюдение включает в себя большой комплекс регулярных обследований и процедур для разных сердечно-сосудистых заболеваний.
Как пояснил советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков, первоначально устанавливается пожизненное наблюдение у врача-кардиолога (не менее двух раз в год), а также, если необходимо, то и наблюдение у сердечно-сосудистого хирурга по индивидуальному графику.
Эксперты ОМС уточнили, что пациенты, находящиеся на диспансерном наблюдении, имеют право на медицинскую кардиореабилитацию. При этом в ходе наблюдения должна проводиться комплексная оценка реабилитационного потенциала пациента. Только при его наличии специалист направит на медицинскую реабилитацию.
Сегодня комплекс мероприятий диспансерного наблюдения направлен не только на лечение болезни, но и на сохранение здоровья и качества жизни застрахованных.
По всем возникающим вопросам, касающимся получения медицинской помощи в рамках диспансерного наблюдения, необходимо обращаться в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС. Сначала следует связаться со своей страховой компанией, по телефону контакт-центра изложить проблему специалисту. Затем представитель компании-страховщика предпримет необходимые действия: свяжется с медицинской организацией или с органом управления здравоохранением для решения проблемы.