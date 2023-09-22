Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Светофор

Движение на улицах Белгорода может быть затруднено из-за ДТП и светофоров

22 сентября 2023, 08:05
Фото: 1MI
Светофор

На дорогах в Белгороде отключились светофоры

Из-за отключения светофоров и ДТП в областном центре может быть затруднено движение. Авария произошла в районе авторынка, а светофоры не работают на перекрёстках улиц Садовой и Гагарина, Преображенской и Чумичова.
Сюжет
Авария

Движение автомобилей в Белгороде может быть затруднено. Причинами стали ДТП и неработающие светофоры.

Авария произошла на улице Студенческой в районе авторынка. В связи с этим перекрыто движение по одной полосе в сторону улиц Калинина и Садовой.

Также возникли проблемы со светофорами. По данным Центра организации дорожного движения, светофоры отключились на пересечениях улиц Садовой и Гагарина, а также Преображенской и Чумичова. Объекты отключили из-за работ на сетях электроснабжения. Завершить их должны к 16:00.

Напомним, ранее в Белгороде отключали светофоры 6 сентября. Они не работали на пересечениях Ватутина — Губкина и Корочанская — Производственная. Отключили светофоры также из-за работы на сетях электроснабжения.

В центре Белгорода появится новый светофор
Узнать подробнее
Читайте также:
На дорогах Белгорода вновь отключились светофорыИз-за ночной непогоды в Белгороде засбоили светофорыДело уже привычное: в Белгороде вновь отключили светофоры
#Белгородская область#Происшествия#Авария#Новости Белгорода#Светофор#Белгород#Наталья Корявых
Подпишитесь
«Спичкой чиркнул — всё взорвалось»: стали известны подробности ЧП в Шебекино
Сегодня, 10:35
В Белгороде вандалы разрисовали чёрной краской дома на Щорса
Сегодня, 09:49
ВСУ открыли огонь по хутору под Белгородом: есть разрушения
Сегодня, 08:47
Крематория в Белгороде нет, но новые колумбарии на кладбище установят
Сегодня, 09:07
Некрокоммунисты: почему некоторые белгородцы не верят в развал СССР и чем это опасно
Сегодня, 10:11
«Что вы как на похороны?» Белгородский экс-замгубернатора Глаголев — о приговоре
Сегодня, 07:41