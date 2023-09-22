Движение на улицах Белгорода может быть затруднено из-за ДТП и светофоров

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Движение автомобилей в Белгороде может быть затруднено. Причинами стали ДТП и неработающие светофоры.
Авария произошла на улице Студенческой в районе авторынка. В связи с этим перекрыто движение по одной полосе в сторону улиц Калинина и Садовой.
Также возникли проблемы со светофорами. По данным Центра организации дорожного движения, светофоры отключились на пересечениях улиц Садовой и Гагарина, а также Преображенской и Чумичова. Объекты отключили из-за работ на сетях электроснабжения. Завершить их должны к 16:00.
Напомним, ранее в Белгороде отключали светофоры 6 сентября. Они не работали на пересечениях Ватутина — Губкина и Корочанская — Производственная. Отключили светофоры также из-за работы на сетях электроснабжения.