Движение на улицах Белгорода может быть затруднено из-за ДТП и светофоров

Также возникли проблемы со светофорами. По данным Центра организации дорожного движения, светофоры отключились на пересечениях улиц Садовой и Гагарина, а также Преображенской и Чумичова. Объекты отключили из-за работ на сетях электроснабжения. Завершить их должны к 16:00.