Две тысячи за котлету между булочек: сколько можно потратить на бургер в Белгороде

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Например, в смокерной BBQ покупка может обойтись и в 330 рублей, и в 550 рублей. В целом, это показатель средней цены по Белгороду.
Где «обитают» самые дорогие бургеры в городе? В ресторане Hamilton's Pub и рестобаре «Небо». Меню Hamilton's Pub довольно разнообразно, а цены варьируются в диапазоне 620-1900 рублей. Так, дешевле всего обойдётся «Beef Burger» — классический бургер с говяжьей котлетой, карамелизированным луком на булочке бриошь. А вот самый дорогой в меню — Monster Rib Burger. Классический мясной «монстр», заявляется в описании.
Что касается рестобара «Небо», то там можно оставить 650-1100 рублей. За высокую цену бургера Big boss Xxl предлагают двойную говяжью котлету, тройной сыр с пятью видами соусов, лук, картофельные чипсы и салат айсберг. Также он подаётся с сырным соусом и картофелем фри.
Менее затратно жителям Белгорода можно перекусить в «Бургер Кинг». Там минимальная стоимость бургера — 159 рублей, а максимальная — 449 рублей. Или можно оформить доставку на сайте «Горячая доставка», где средняя цена на этот фаст-фуд ещё меньше.
Такие цены можно объяснить повышением стоимости на категории продуктов питания, которые необходимы для приготовления бургеров. На сайте BDEX можно посмотреть среднюю стоимость продуктов по Белгороду. Здесь же и средняя стоимость продуктовой корзины для разных категорий жителей и часть от зарплаты, которую необходимо на неё потратить в процентном соотношении. Цифры там приводятся приблизительные и их не рекомендуют использовать для аналитики, но всё же они интересны.
Так, стоимость продуктовой корзины в Белгородской области для ребенка до 6 лет — 10 900 ₽, подростка в возрасте от 7 до 17 лет — 11 760 ₽, молодого человека от 18 до 29 лет — 15 350 ₽, взрослого от 30 до 59 лет — 14 340 ₽, а для людей старше 60 лет — 13 340 ₽.
Напомним, что цены на бензин в Белгородской области продолжают расти. Особенно заметно подорожание дизельного топлива. А за год можно заметить и подорожание некоторых категорий товаров в Белгороде до 400%.