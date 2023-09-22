Две тысячи за котлету между булочек: сколько можно потратить на бургер в Белгороде

Такие цены можно объяснить повышением стоимости на категории продуктов питания, которые необходимы для приготовления бургеров. На сайте BDEX можно посмотреть среднюю стоимость продуктов по Белгороду. Здесь же и средняя стоимость продуктовой корзины для разных категорий жителей и часть от зарплаты, которую необходимо на неё потратить в процентном соотношении. Цифры там приводятся приблизительные и их не рекомендуют использовать для аналитики, но всё же они интересны.