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Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Цена на бургеры в Белгороде

Две тысячи за котлету между булочек: сколько можно потратить на бургер в Белгороде

22 сентября 2023, 15:21
Фото: 1MI
Цена на бургеры в Белгороде

Где и за сколько можно найти самые дорогие бургеры в Белгороде

Журналист Бел.Ру узнала, где и за сколько белгородцы могут купить популярный фаст-фуд. Мониторинг сервисов доставки и точек быстрого питания показал, что цены на бургеры в Белгороде довольно «разношёрстны».

Например, в смокерной BBQ покупка может обойтись и в 330 рублей, и в 550 рублей. В целом, это показатель средней цены по Белгороду.

Цена на бургеры в БелгородеЦена на бургеры в Белгороде
Цена на бургеры в БелгородеЦена на бургеры в Белгороде
Цена на бургеры в БелгородеЦена на бургеры в Белгороде
Цена на бургеры в БелгородеЦена на бургеры в Белгороде
Цена на бургеры в БелгородеЦена на бургеры в Белгороде
Цена на бургеры в БелгородеЦена на бургеры в Белгороде
Цена на бургеры в БелгородеЦена на бургеры в Белгороде
Цена на бургеры в БелгородеЦена на бургеры в Белгороде
Цена на бургеры в Белгороде
Фото: Официальный сайт "Смокерной BBQ", "Переулок", "Перец", "Деливери", "Яндекс.Еда"

Где «обитают» самые дорогие бургеры в городе? В ресторане Hamilton's Pub и рестобаре «Небо». Меню Hamilton's Pub довольно разнообразно, а цены варьируются в диапазоне 620-1900 рублей. Так, дешевле всего обойдётся «Beef Burger» — классический бургер с говяжьей котлетой, карамелизированным луком на булочке бриошь. А вот самый дорогой в меню — Monster Rib Burger. Классический мясной «монстр», заявляется в описании.

Что касается рестобара «Небо», то там можно оставить 650-1100 рублей. За высокую цену бургера Big boss Xxl предлагают двойную говяжью котлету, тройной сыр с пятью видами соусов, лук, картофельные чипсы и салат айсберг. Также он подаётся с сырным соусом и картофелем фри.

Цена на бургеры в Белгороде Цена на бургеры в Белгороде
Цена на бургеры в Белгороде Цена на бургеры в Белгороде
Цена на бургеры в Белгороде
Фото: Официальный сайт «Hamilton's Pub» и Яндекс.Еда

Менее затратно жителям Белгорода можно перекусить в «Бургер Кинг». Там минимальная стоимость бургера — 159 рублей, а максимальная — 449 рублей. Или можно оформить доставку на сайте «Горячая доставка», где средняя цена на этот фаст-фуд ещё меньше.

Цена на бургеры в Белгороде Цена на бургеры в Белгороде
Цена на бургеры в Белгороде Цена на бургеры в Белгороде
Цена на бургеры в Белгороде Цена на бургеры в Белгороде
Цена на бургеры в Белгороде Цена на бургеры в Белгороде
Цена на бургеры в Белгороде Цена на бургеры в Белгороде
Цена на бургеры в Белгороде
Фото: Яяндекс.Еда, сайт "Горячая доставка"

Такие цены можно объяснить повышением стоимости на категории продуктов питания, которые необходимы для приготовления бургеров. На сайте BDEX можно посмотреть среднюю стоимость продуктов по Белгороду. Здесь же и средняя стоимость продуктовой корзины для разных категорий жителей и часть от зарплаты, которую необходимо на неё потратить в процентном соотношении. Цифры там приводятся приблизительные и их не рекомендуют использовать для аналитики, но всё же они интересны.

Так, стоимость продуктовой корзины в Белгородской области для ребенка до 6 лет — 10 900 ₽, подростка в возрасте от 7 до 17 лет — 11 760 ₽, молодого человека от 18 до 29 лет — 15 350 ₽, взрослого от 30 до 59 лет — 14 340 ₽, а для людей старше 60 лет — 13 340 ₽.

А также стоимость продуктовой корзины ребёнка составила 35% от средней зарплаты в Белгородской области. Стоимость продуктовой корзины взрослого человека — 26% от средней заработной платы. Проценты посчитаны в соотношении к средней зарплате в размере 41 380 рублей.

средняя стоимость продуктовой корзины для разных категорий жителейсредняя стоимость продуктовой корзины для разных категорий жителей
средняя стоимость продуктовой корзины для разных категорий жителейсредняя стоимость продуктовой корзины для разных категорий жителей
средняя стоимость продуктовой корзины для разных категорий жителейсредняя стоимость продуктовой корзины для разных категорий жителей
средняя стоимость продуктовой корзины для разных категорий жителейсредняя стоимость продуктовой корзины для разных категорий жителей
средняя стоимость продуктовой корзины для разных категорий жителей
Фото: Официальный сат BDEX

Напомним, что цены на бензин в Белгородской области продолжают расти. Особенно заметно подорожание дизельного топлива. А за год можно заметить и подорожание некоторых категорий товаров в Белгороде до 400%.

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#Общество#Продукты питания#Цены#Эксклюзив#Фаст-фуд#Белгород#Татьяна Лукащева#Бургеры
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