Две девочки-подростка пострадали в ДТП в Старом Осколе

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В УМВД сообщили подробности аварии, произошедшей накануне утром в Старом Осколе. На проспекте Комсомольском 21 сентября столкнулись два автомобиля.
Как сообщается, 31-летний водитель Datsun при выезде не уступил дорогу автомобилю Renault. В результате этого машины столкнулись. В аварии пострадали 39-летний водитель и 35-летний пассажир Renault, две 16-летние пассажирки Datsun.
Ранее сообщалось, что в Белгородском районе подростки на питбайке попали в аварию. 35-летняя водитель Kia не уступила дорогу, в результате чего авто столкнулось с питбайком. За рулём последнего была 14-летняя девушка. В аварии пострадал 14-летний пассажир питбайка.
На днях такси и мотоцикл столкнулись на перекрёстке в центре Белгорода. Авария произошла на перекрёстке улиц Попова и Островского.