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ДТП

Две девочки-подростка пострадали в ДТП в Старом Осколе

22 сентября 2023, 10:10
Фото: 1MI
ДТП
Накануне утром водитель Datsun не уступил дорогу Renault. В аварии пострадали три пассажира и один водитель, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

В УМВД сообщили подробности аварии, произошедшей накануне утром в Старом Осколе. На проспекте Комсомольском 21 сентября столкнулись два автомобиля.

Как сообщается, 31-летний водитель Datsun при выезде не уступил дорогу автомобилю Renault. В результате этого машины столкнулись. В аварии пострадали 39-летний водитель и 35-летний пассажир Renault, две 16-летние пассажирки Datsun.

Ранее сообщалось, что в Белгородском районе подростки на питбайке попали в аварию. 35-летняя водитель Kia не уступила дорогу, в результате чего авто столкнулось с питбайком. За рулём последнего была 14-летняя девушка. В аварии пострадал 14-летний пассажир питбайка.

На днях такси и мотоцикл столкнулись на перекрёстке в центре Белгорода. Авария произошла на перекрёстке улиц Попова и Островского.

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#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Старый Оскол#Авария#Столкновение#Новости Старого Оскола#Наталья Корявых
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