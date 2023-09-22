Две девочки-подростка пострадали в ДТП в Старом Осколе

Ранее сообщалось, что в Белгородском районе подростки на питбайке попали в аварию. 35-летняя водитель Kia не уступила дорогу, в результате чего авто столкнулось с питбайком. За рулём последнего была 14-летняя девушка. В аварии пострадал 14-летний пассажир питбайка.