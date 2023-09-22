Дома, комбайн, легковушки и предприятие пострадали при обстрелах Белгородской области

10 миномётных снарядов ВСУ выпустили по селу Середа, три артиллерийских — по хутору Балки, три миномётных — по посёлку Первомайский, четыре артиллерийских — по Терезовке. Также один миномётный снаряд попал в МАПП «Шебекино». Обошлось без последствий.