Дома, комбайн, легковушки и предприятие пострадали при обстрелах Белгородской области

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
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Updated Сегодня, 09:38
ВСУ за день обстреляли шесть районов Белгородской области. Есть разрушения: повреждены дома, комбайн, грузовик, легковые автомобили, предприятие.
Под обстрел артиллерийскими снарядами попали два села: по Наумовке выпущено 20 снарядов, по Щетиновке — три. Пострадавших и разрушений нет.
Село Богун-Городок попал под миномётный обстрел, ВСУ выпустили пять снарядов. Обошлось без последствий.
Село Долгое ВСУ обстреляли из миномёта. В населённом пункте зафиксировали три прилёта, в результате чего оказался повреждён один грузовой автомобиль. Пострадавших нет.
Под миномётный обстрел также попали сёла Вериговка — два снаряда и Новопетровка — шесть снарядов. Пострадавших нет, но во втором населённом пункте повреждён комбайн.
По селу Дроновка были выпущены три миномётных снаряда, по Сподарюшино — один, по Безымено — пять. Обошлось без последствий.
24 прилёта зафиксировали на окраине села Вязовое. Никто не пострадал, но есть разрушения в частном доме: повреждены фасад, крыша, ограждения, также выбиты окна. Задело один легковой автомобиль, линии газо- и электроснабжения. На сегодняшний день ЛЭП восстановлена.
Под обстрелом ВСУ оказались село Репяховка — два снаряда и посёлок Прилесье — три миномётных и восемь артиллерийских снарядов. С БПЛА сброшены по одному осколочному боеприпасу в сёлах Староселье и Прилесье.
Под обстрел попала Новая Таволжанка — в селе зафиксировали пять прилётов. Среди людей никто не пострадал, но автомобиль, ворота и остекление на одном из предприятий получили повреждения.
10 миномётных снарядов ВСУ выпустили по селу Середа, три артиллерийских — по хутору Балки, три миномётных — по посёлку Первомайский, четыре артиллерийских — по Терезовке. Также один миномётный снаряд попал в МАПП «Шебекино». Обошлось без последствий.
В селе Максимовка зафиксировали 12 прилётов. Повреждены два частных дома и линия электропередачи. ЛЭП уже восстановили. Пострадавших нет.