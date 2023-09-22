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Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область более 120 раз

Дома, комбайн, легковушки и предприятие пострадали при обстрелах Белгородской области

22 сентября 2023, 09:36
Фото: 1MI

За сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область более 120 раз

В результате атак обошлось без пострадавших, однако разрушения зафиксировали в частных домах, на предприятии и в автомобилях. Подробности сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ за день обстреляли шесть районов Белгородской области. Есть разрушения: повреждены дома, комбайн, грузовик, легковые автомобили, предприятие.

Белгородский район

Под обстрел артиллерийскими снарядами попали два села: по Наумовке выпущено 20 снарядов, по Щетиновке — три. Пострадавших и разрушений нет.

Борисовский район

Село Богун-Городок попал под миномётный обстрел, ВСУ выпустили пять снарядов. Обошлось без последствий.

Валуйский округ

Село Долгое ВСУ обстреляли из миномёта. В населённом пункте зафиксировали три прилёта, в результате чего оказался повреждён один грузовой автомобиль. Пострадавших нет.

Под миномётный обстрел также попали сёла Вериговка — два снаряда и Новопетровка — шесть снарядов. Пострадавших нет, но во втором населённом пункте повреждён комбайн.

Грайворонский округ

По селу Дроновка были выпущены три миномётных снаряда, по Сподарюшино — один, по Безымено — пять. Обошлось без последствий.

Краснояружский район

24 прилёта зафиксировали на окраине села Вязовое. Никто не пострадал, но есть разрушения в частном доме: повреждены фасад, крыша, ограждения, также выбиты окна. Задело один легковой автомобиль, линии газо- и электроснабжения. На сегодняшний день ЛЭП восстановлена.

Под обстрелом ВСУ оказались село Репяховка — два снаряда и посёлок Прилесье — три миномётных и восемь артиллерийских снарядов. С БПЛА сброшены по одному осколочному боеприпасу в сёлах Староселье и Прилесье.

Шебекинский округ

Под обстрел попала Новая Таволжанка — в селе зафиксировали пять прилётов. Среди людей никто не пострадал, но автомобиль, ворота и остекление на одном из предприятий получили повреждения.

10 миномётных снарядов ВСУ выпустили по селу Середа, три артиллерийских — по хутору Балки, три миномётных — по посёлку Первомайский, четыре артиллерийских — по Терезовке. Также один миномётный снаряд попал в МАПП «Шебекино». Обошлось без последствий.

В селе Максимовка зафиксировали 12 прилётов. Повреждены два частных дома и линия электропередачи. ЛЭП уже восстановили. Пострадавших нет.

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