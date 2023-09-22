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Published Сегодня, 13:26

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Обстрел

Дом и два автомобиля пострадали при обстреле белгородского приграничья

22 сентября 2023, 13:26
Фото: 1MI
Обстрел

Под обстрел ВСУ попало белгородское Теребрено

Под огнём ВСУ оказалось село Теребрено в Краснояружском районе. Никто не пострадал. Есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил подробности обстрела села Теребрено в Краснояружском районе. Никто из мирных жителей не пострадал, но есть разрушения.

Под информации главы региона, в одном частном доме выбило окна. Осколками снаряда посекло два автомобиля.

«Оперативные службы находятся на месте и проводят подомовой обход территории», — добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что в результате вчерашних обстрелов Белгородской области пострадали дома, комбайн, легковушки и предприятие. Грузовик получил повреждения при обстреле села Долгое в Валуйском горокруге. В Новопетровке повредило комбайн. Дома получили повреждения при атаке села Вязовое в Краснояружском районе.

На днях ВСУ атаковали село Максимовка в Шебекинском горокруге. Погиб мужчина, ещё один местный житель получил ранения.

Дома, комбайн, легковушки и предприятие пострадали при обстрелах Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Краснояружский район#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ#Теребрено
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