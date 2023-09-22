Дом и два автомобиля пострадали при обстреле белгородского приграничья

Ранее сообщалось, что в результате вчерашних обстрелов Белгородской области пострадали дома, комбайн, легковушки и предприятие. Грузовик получил повреждения при обстреле села Долгое в Валуйском горокруге. В Новопетровке повредило комбайн. Дома получили повреждения при атаке села Вязовое в Краснояружском районе.