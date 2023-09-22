Дом и два автомобиля пострадали при обстреле белгородского приграничья

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил подробности обстрела села Теребрено в Краснояружском районе. Никто из мирных жителей не пострадал, но есть разрушения.
Под информации главы региона, в одном частном доме выбило окна. Осколками снаряда посекло два автомобиля.
«Оперативные службы находятся на месте и проводят подомовой обход территории», — добавил Гладков.
Ранее сообщалось, что в результате вчерашних обстрелов Белгородской области пострадали дома, комбайн, легковушки и предприятие. Грузовик получил повреждения при обстреле села Долгое в Валуйском горокруге. В Новопетровке повредило комбайн. Дома получили повреждения при атаке села Вязовое в Краснояружском районе.
На днях ВСУ атаковали село Максимовка в Шебекинском горокруге. Погиб мужчина, ещё один местный житель получил ранения.