Делегация из Луганска приехала в Белгород учиться озеленению

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В Белгород прибыла делегация из Луганска. Гости из ЛНР изучали вопросы городского озеленения. Как сообщили в пресс-службе мэрии, делегации представили «новые композиционные решения и подходы к оформлению клумб». Среди прочего гостям показали цветники в центре города — на Свято-Троицком и Народном бульварах.
На Свято-Троицком бульваре цветы высадили по принципу ковровых цветников. На клумбе преобладает красно-бордовая тема. Такое решение сделали из-за Вечного огня, который находится рядом с клумбой. Всего в оформлении клумбы на Свято-Троицком бульваре использовали семь видов растений, включая агаву и розы.
На Народном бульваре, наоборот, преобладают яркие цвета. Здесь специалисты высадили сухоцветы, летники. В создании композиции использовали около 15 видов и 25 сортов цветов.