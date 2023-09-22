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Published Сегодня, 15:05

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Делегация из Луганска приехала в Белгород учиться озеленению

Делегация из Луганска приехала в Белгород учиться озеленению

22 сентября 2023, 15:05
Фото: 1MI
Гостям из ЛНР показали в том числе цветники на Свято-Троицком и Народном бульварах. Подробности рассказали в пресс-службе городской администрации.

В Белгород прибыла делегация из Луганска. Гости из ЛНР изучали вопросы городского озеленения. Как сообщили в пресс-службе мэрии, делегации представили «новые композиционные решения и подходы к оформлению клумб». Среди прочего гостям показали цветники в центре города — на Свято-Троицком и Народном бульварах.

На Свято-Троицком бульваре цветы высадили по принципу ковровых цветников. На клумбе преобладает красно-бордовая тема. Такое решение сделали из-за Вечного огня, который находится рядом с клумбой. Всего в оформлении клумбы на Свято-Троицком бульваре использовали семь видов растений, включая агаву и розы.

На Народном бульваре, наоборот, преобладают яркие цвета. Здесь специалисты высадили сухоцветы, летники. В создании композиции использовали около 15 видов и 25 сортов цветов.

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#Белгородская область#Луганск#Новости Белгорода#ЛНР#Озеленение#Белгород#Клумбы#Александра Склярова#Цветники
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