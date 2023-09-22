Делегация из Луганска приехала в Белгород учиться озеленению

На Свято-Троицком бульваре цветы высадили по принципу ковровых цветников. На клумбе преобладает красно-бордовая тема. Такое решение сделали из-за Вечного огня, который находится рядом с клумбой. Всего в оформлении клумбы на Свято-Троицком бульваре использовали семь видов растений, включая агаву и розы.