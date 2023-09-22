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какие беспилотники атакуют Белгородскую область

Что такое БПЛА и как их используют ВСУ на территории Белгородской области

22 сентября 2023, 14:15
Фото: 1MI
какие беспилотники атакуют Белгородскую область
Белгородская область стала «ареной» атак беспилотников, включая разведывательные дроны, ударные дроны и камикадзе-дроны, используемые ВСУ для нанесения ударов по различным объектам на территории области. Что значит название каждого из них?
Сюжет
Пво

Каждый день поступает информация об атаках БПЛА или их уничтожении на территории Белгородской области. Ударный дрон, разведывательный дрон, барражирующий боеприпас. Что это такое, как их используют и для чего? Журналист Бел.Ру собрала информацию.

Фото: Официальная классификация UVS International и России

Что такое БПЛА?

Это беспилотный летательный аппарат (БПЛА) или же просто «дрон». То есть, устройство, которое не требует непосредственного присутствия пилота-человека. Аппаратом либо управляют дистанционно, либо они сами следуют по предварительно заданному пути. Что касается мотивировки использования их в военных действиях — лёгкость использования, результативность и относительная недороговизна по сравнению с другими устройствами.

БПЛА не являются техническим «детищем» последних лет, т. к. впервые дистанционно управляемый аппарат (водное судно Devil Automata) публично продемонстрировал Никола Тесла ещё в 1898 году. Его «телеавтоматика» функционировала с помощью радиоволн. Также он создал первую концепцию боевых дронов. Первый боевой дрон — «воздушная торпеда Кеттеринга» периода Первой мировой войны.

Разведывательный дрон

Основной функцией БПЛА в принципе задумана разведка. Для передачи данных на землю используется спутниковый канал или прямая видимость. БПЛА могут быть оснащены радаром, инфракрасными, оптическими датчиками и т. д. Вес разведывательных дронов варьируется от нескольких тонн до одного килограмма. Различаются они и по максимально возможной длительности полёта, а также по максимально набираемой высоте и пределу боевой нагрузки (грузоподъёмности). В зависимости от сложности и веса устройства его запуск осуществляется при помощи специально обустроенных инфраструктур, катапульты либо одного-пары человек. Квадрокоптеры тоже могут применяться для сбора информации благодаря малым размерам, что позволяет операторам наблюдать за противником в скрытых местах. Иногда возникают ситуации, когда управление дроном требует участия больше двух человек. Это зависит от функциональности и основных задач, которых может быть несколько. В том числе и у данного типа беспилотников.

Пример — беспилотник «Валькирия». Подобный сбили в Валуйском городском округе 4 июля. Они оснащены специальным оборудованием, позволяющим проводить съёмку при свете дня и ночью за счёт тепловизоров. Также способны корректировать огонь артиллерийских систем. Вес каждого беспилотника составляет четыре килограмма. Действуют на расстоянии до 34 километров на протяжении двух часов.

Ударный дрон

Большинство разведывательных БПЛА — мультизадачны, поэтому обладают и атакующей способностью. Они могут транспортировать управляемые боеприпасы и ракеты, которые способны поражать воздушные цели. И даже противотанковые. Обладают низкой радиолокационной заметностью. Что касается более миниатюрных квадрокоптеров, то они также могут быть ударными. Их вооружение — ручные гранаты и гранатомётные снаряды. Перехват «врага» они также могут выполнить.

Bayraktar TB2 тоже является разведывательно-ударным беспилотником с развитием скорости до 222 км/ч. Подобный также обнаруживали не только в Белгородской области, но и в Брянской. В ночь на 25 апреля в пяти метрах от нефтебазы нашли обломки ракеты с маркировкой MAM-L/ANTI TANK. Такими обозначают боеприпасы как раз для Bayraktar TB2.

Также 11 августа восемь ударных дронов ВСУ пытались атаковать различные объекты в Белгородской области.

Барражирующий

Или же дрон-камикадзе. Дроны могут находиться над «вверенной» зоной довольно долго, ожидая подходящих условий для атаки. После — атакует цель, пикируя на неё.

В качестве камикадзе ВСУ используют для атак Белгородской области БПЛА «Switchblade» («Складной нож»). Он поражает цели на расстоянии до 80 км. Его можно запускать с помощью малой инфраструктуры на автомобиле или вертолёте. Весит он более 20 килограмм и способен находиться в воздухе только чуть меньше часа. Может наносить атаки и по бронетехнике. Такому 18 апреля удалось пересечь границу области, однако уже через 500 метров он упал и взорвался. Дрон-камикадзе атаковал и село Долгое в Валуйском округе.

По типу конструкции

Подобные различия делят БПЛА на следующие типы: самолётного типа, вертолётного типа, автожиры или гирокоптеры (они тяжелее воздуха, а подъёмная сила создаётся несущим винтом), мультикоптеры (у такого может быть несколько несущих винтов; с четырьмя — квадрокоптер, с шестью — гексакоптер, с восемью — октокоптер), имитирующие птиц или насекомых и тейлситтеры (могут приземляться на своё хвостовое оперение).

Чаще всего над Белгородской областью пролетают дроны ВСУ самолётного типа. Такие оснащены жёстким крылом, могут развивать большую скорость и набирать большую высоту, но не отличаются особой манёвренностью. Также они могут быть сложны в управлении. Такой 19 сентября заметили над Шебекинским округом. Его сбила система ПВО уже на подлёте к Шебекино.

Были зафиксированы на территории области и случаи с запуском ВСУ мультикоптеров. К примеру, ранее средствами РЭБ БПЛА был обнаружен квадрокоптер. Его сначала посадили, а затем уничтожили, как сообщило Пограничное управления ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям. А гексакоптер ВСУ с двумя взрывными устройствами на территории Шебекино посадили и уничтожили 11 сентября.

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#Белгородская область#Техника#Беспилотник#Пво#Военная техника#Белгород#Татьяна Лукащева#Дрон#СВО#Обстрел ВСУ#БПЛА
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