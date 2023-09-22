Что такое БПЛА и как их используют ВСУ на территории Белгородской области

Основной функцией БПЛА в принципе задумана разведка. Для передачи данных на землю используется спутниковый канал или прямая видимость. БПЛА могут быть оснащены радаром, инфракрасными, оптическими датчиками и т. д. Вес разведывательных дронов варьируется от нескольких тонн до одного килограмма. Различаются они и по максимально возможной длительности полёта, а также по максимально набираемой высоте и пределу боевой нагрузки (грузоподъёмности). В зависимости от сложности и веса устройства его запуск осуществляется при помощи специально обустроенных инфраструктур, катапульты либо одного-пары человек. Квадрокоптеры тоже могут применяться для сбора информации благодаря малым размерам, что позволяет операторам наблюдать за противником в скрытых местах. Иногда возникают ситуации, когда управление дроном требует участия больше двух человек. Это зависит от функциональности и основных задач, которых может быть несколько. В том числе и у данного типа беспилотников.