Что такое БПЛА и как их используют ВСУ на территории Белгородской области

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Каждый день поступает информация об атаках БПЛА или их уничтожении на территории Белгородской области. Ударный дрон, разведывательный дрон, барражирующий боеприпас. Что это такое, как их используют и для чего? Журналист Бел.Ру собрала информацию.
Это беспилотный летательный аппарат (БПЛА) или же просто «дрон». То есть, устройство, которое не требует непосредственного присутствия пилота-человека. Аппаратом либо управляют дистанционно, либо они сами следуют по предварительно заданному пути. Что касается мотивировки использования их в военных действиях — лёгкость использования, результативность и относительная недороговизна по сравнению с другими устройствами.
БПЛА не являются техническим «детищем» последних лет, т. к. впервые дистанционно управляемый аппарат (водное судно Devil Automata) публично продемонстрировал Никола Тесла ещё в 1898 году. Его «телеавтоматика» функционировала с помощью радиоволн. Также он создал первую концепцию боевых дронов. Первый боевой дрон — «воздушная торпеда Кеттеринга» периода Первой мировой войны.
Основной функцией БПЛА в принципе задумана разведка. Для передачи данных на землю используется спутниковый канал или прямая видимость. БПЛА могут быть оснащены радаром, инфракрасными, оптическими датчиками и т. д. Вес разведывательных дронов варьируется от нескольких тонн до одного килограмма. Различаются они и по максимально возможной длительности полёта, а также по максимально набираемой высоте и пределу боевой нагрузки (грузоподъёмности). В зависимости от сложности и веса устройства его запуск осуществляется при помощи специально обустроенных инфраструктур, катапульты либо одного-пары человек. Квадрокоптеры тоже могут применяться для сбора информации благодаря малым размерам, что позволяет операторам наблюдать за противником в скрытых местах. Иногда возникают ситуации, когда управление дроном требует участия больше двух человек. Это зависит от функциональности и основных задач, которых может быть несколько. В том числе и у данного типа беспилотников.
Пример — беспилотник «Валькирия». Подобный сбили в Валуйском городском округе 4 июля. Они оснащены специальным оборудованием, позволяющим проводить съёмку при свете дня и ночью за счёт тепловизоров. Также способны корректировать огонь артиллерийских систем. Вес каждого беспилотника составляет четыре килограмма. Действуют на расстоянии до 34 километров на протяжении двух часов.
Большинство разведывательных БПЛА — мультизадачны, поэтому обладают и атакующей способностью. Они могут транспортировать управляемые боеприпасы и ракеты, которые способны поражать воздушные цели. И даже противотанковые. Обладают низкой радиолокационной заметностью. Что касается более миниатюрных квадрокоптеров, то они также могут быть ударными. Их вооружение — ручные гранаты и гранатомётные снаряды. Перехват «врага» они также могут выполнить.
Bayraktar TB2 тоже является разведывательно-ударным беспилотником с развитием скорости до 222 км/ч. Подобный также обнаруживали не только в Белгородской области, но и в Брянской. В ночь на 25 апреля в пяти метрах от нефтебазы нашли обломки ракеты с маркировкой MAM-L/ANTI TANK. Такими обозначают боеприпасы как раз для Bayraktar TB2.
Также 11 августа восемь ударных дронов ВСУ пытались атаковать различные объекты в Белгородской области.
Или же дрон-камикадзе. Дроны могут находиться над «вверенной» зоной довольно долго, ожидая подходящих условий для атаки. После — атакует цель, пикируя на неё.
В качестве камикадзе ВСУ используют для атак Белгородской области БПЛА «Switchblade» («Складной нож»). Он поражает цели на расстоянии до 80 км. Его можно запускать с помощью малой инфраструктуры на автомобиле или вертолёте. Весит он более 20 килограмм и способен находиться в воздухе только чуть меньше часа. Может наносить атаки и по бронетехнике. Такому 18 апреля удалось пересечь границу области, однако уже через 500 метров он упал и взорвался. Дрон-камикадзе атаковал и село Долгое в Валуйском округе.
Подобные различия делят БПЛА на следующие типы: самолётного типа, вертолётного типа, автожиры или гирокоптеры (они тяжелее воздуха, а подъёмная сила создаётся несущим винтом), мультикоптеры (у такого может быть несколько несущих винтов; с четырьмя — квадрокоптер, с шестью — гексакоптер, с восемью — октокоптер), имитирующие птиц или насекомых и тейлситтеры (могут приземляться на своё хвостовое оперение).
Чаще всего над Белгородской областью пролетают дроны ВСУ самолётного типа. Такие оснащены жёстким крылом, могут развивать большую скорость и набирать большую высоту, но не отличаются особой манёвренностью. Также они могут быть сложны в управлении. Такой 19 сентября заметили над Шебекинским округом. Его сбила система ПВО уже на подлёте к Шебекино.
Были зафиксированы на территории области и случаи с запуском ВСУ мультикоптеров. К примеру, ранее средствами РЭБ БПЛА был обнаружен квадрокоптер. Его сначала посадили, а затем уничтожили, как сообщило Пограничное управления ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям. А гексакоптер ВСУ с двумя взрывными устройствами на территории Шебекино посадили и уничтожили 11 сентября.