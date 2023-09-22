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Разрушенный дом в Шебекино

ЧП в Шебекино: пятеро человек пострадали при взрыве, один из них под завалами

22 сентября 2023, 06:46
Фото: страница губернатора в соцсети
Разрушенный дом в Шебекино

Пятеро человек пострадали при взрыве в Шебекино

Происшествие случилось в одном из домов: по предварительным данным, взрыв произошёл при использовании газового баллона. Пострадали пять человек, один из них находится под завалами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Взрыв

22 сентября в Шебекино случилось происшествие: произошёл взрыв. Причина, по предварительным данным, связана с использованием газового баллона. Что именно привело к ЧП, точно установит следствие.

Разрушен жилой дом. Пострадали пятеро человек. У троих травмы головы, у четвёртого — ожоги. Ещё один человек остаётся под завалами.

Как заверил глава региона, на месте работают оперативные службы.

Напомним, что 21 сентября один из снарядов при обстреле ВСУ прилетел на территорию предприятия в Новой Таволжанке. Осколками посекло машину. Накануне сообщалось, что обошлось без пострадавших.

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