ЧП в Шебекино: пятеро человек пострадали при взрыве, один из них под завалами

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Published Сегодня, 06:46
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22 сентября в Шебекино случилось происшествие: произошёл взрыв. Причина, по предварительным данным, связана с использованием газового баллона. Что именно привело к ЧП, точно установит следствие.
Разрушен жилой дом. Пострадали пятеро человек. У троих травмы головы, у четвёртого — ожоги. Ещё один человек остаётся под завалами.
Как заверил глава региона, на месте работают оперативные службы.
Напомним, что 21 сентября один из снарядов при обстреле ВСУ прилетел на территорию предприятия в Новой Таволжанке. Осколками посекло машину. Накануне сообщалось, что обошлось без пострадавших.