ЧП в Шебекино: пятеро человек пострадали при взрыве, один из них под завалами

Пятеро человек пострадали при взрыве в Шебекино

Происшествие случилось в одном из домов: по предварительным данным, взрыв произошёл при использовании газового баллона. Пострадали пять человек, один из них находится под завалами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.