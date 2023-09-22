Крематория в Белгороде нет, но новые колумбарии на кладбище установят

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
На кладбище на улице Попова в центре Белгорода появятся четыре новых восьмигранных колумбария башенного типа. Того, кто установит объекты, ищет Горритуалсервис при городской администрации. Заявки подаются до 29 сентября. На эти цели потратят 2,6 млн рублей.
Согласно техническому заданию, у исполнителя будет 70 дней на выполнение работ после заключения контракта. От подрядчика требуется подготовить площадку, провести земляные работы, залить фундамент, а затем установить колумбарии.
В июле в Сети появилась информация, что колумбарий на кладбище практически заполнен. На тот момент там было всего одно место, писал Telegram-канал «БелГородские подробности». Тогда же упоминалось, что под следующие захоронения нужно ставить новые тумбы.
Напомним, ранее в Белгороде решили не строить крематорий. Изначально были планы возвести сооружение в Юго-Западном районе. Однако, как оказалось, мэрия уже даже не рассматривает этот проект.