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Кладбище

Крематория в Белгороде нет, но новые колумбарии на кладбище установят

22 сентября 2023, 09:07
Фото: 1MI
Кладбище

Четыре новых колумбария появятся на кладбище в центре Белгорода

Горритуалсервис ищет подрядчика, который установит колумбарии на кладбище на улице Попова. На эти цели готовы потратить свыше 2,6 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.

На кладбище на улице Попова в центре Белгорода появятся четыре новых восьмигранных колумбария башенного типа. Того, кто установит объекты, ищет Горритуалсервис при городской администрации. Заявки подаются до 29 сентября. На эти цели потратят 2,6 млн рублей.

Согласно техническому заданию, у исполнителя будет 70 дней на выполнение работ после заключения контракта. От подрядчика требуется подготовить площадку, провести земляные работы, залить фундамент, а затем установить колумбарии.

В июле в Сети появилась информация, что колумбарий на кладбище практически заполнен. На тот момент там было всего одно место, писал Telegram-канал «БелГородские подробности». Тогда же упоминалось, что под следующие захоронения нужно ставить новые тумбы.

Напомним, ранее в Белгороде решили не строить крематорий. Изначально были планы возвести сооружение в Юго-Западном районе. Однако, как оказалось, мэрия уже даже не рассматривает этот проект.

схема установки колумбариев в Белгородесхема установки колумбариев в Белгороде
схема установки колумбариев в Белгородесхема установки колумбариев в Белгороде
схема установки колумбариев в Белгородесхема установки колумбариев в Белгороде
схема установки колумбариев в Белгородесхема установки колумбариев в Белгороде
схема установки колумбариев в Белгороде
Фото: скриншоты с сайта госзакупок
Что ответили в мэрии на вопрос о строительстве крематория в Белгороде
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#Белгородская область#Госзакупки#Новости Белгорода#Кладбище#Мэрия#Белгород#Наталья Корявых#Колумбарий
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