Бывший замглавы администрации белгородского губернатора нашёл себя в медстраховании

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Информация об этом появилась на сайте белгородского филиала компании.
Напомним, что Андрей Изварин занимал должность заместителя главы администрации губернатора Белгородской области с февраля 2021 года. На тот момент сообщалось, что срочный служебный контракт с ним заключили на год. В апреле этого года соглашение расторгли — по решению сторон.
Известно, что до перехода в администрацию губернатора Изварин был первым замначальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области. Ранее чиновник также занимал должности замначальника регионального департамента финансов и бюджетной политики и первого заммэра Белгорода по экономике.
Покинул не так давно свой пост и заместитель губернатора — руководитель администрации главы региона Иван Будлов. Чиновник работал в команде Вячеслава Гладкова 2,5 года, но перешёл на работу в другом регионе.