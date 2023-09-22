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Страховые документы

Бывший замглавы администрации белгородского губернатора нашёл себя в медстраховании

22 сентября 2023, 07:09
Фото: 1MI
Страховые документы
Занимавший до весны этого года пост замглавы администрации губернатора Белгородской области Андрей Изварин устроился на должность директора «Макс-М». Компания занимается медицинским страхованием.

Информация об этом появилась на сайте белгородского филиала компании.

Напомним, что Андрей Изварин занимал должность заместителя главы администрации губернатора Белгородской области с февраля 2021 года. На тот момент сообщалось, что срочный служебный контракт с ним заключили на год. В апреле этого года соглашение расторгли — по решению сторон.

Известно, что до перехода в администрацию губернатора Изварин был первым замначальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области. Ранее чиновник также занимал должности замначальника регионального департамента финансов и бюджетной политики и первого заммэра Белгорода по экономике.

Покинул не так давно свой пост и заместитель губернатора — руководитель администрации главы региона Иван Будлов. Чиновник работал в команде Вячеслава Гладкова 2,5 года, но перешёл на работу в другом регионе.

Замгубернатора Иван Будлов уволился из белгородского правительства
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#Белгородская область#Кадры#Администрация#Заместитель губернатора#Белгород#Вячеслав Гладков#Медстрахование#Иван Будлов#Андрей изварин#Артем Черненко
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