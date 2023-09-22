Бывший замглавы администрации белгородского губернатора нашёл себя в медстраховании

Напомним, что Андрей Изварин занимал должность заместителя главы администрации губернатора Белгородской области с февраля 2021 года. На тот момент сообщалось, что срочный служебный контракт с ним заключили на год. В апреле этого года соглашение расторгли — по решению сторон.