«Белзнак» может стать банкротом из-за долга перед налоговой

Согласно картотеке дел, ответчиком в Арбитражном суде Белгородской области выступает компания «БелЗНАК». Она может стать банкротом. Заявление составило управление федеральной налоговой службы по Белгородской области. Сумма исковых требований превышает 80 млн рублей.