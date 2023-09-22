«Белзнак» может стать банкротом из-за долга перед налоговой

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Согласно картотеке дел, ответчиком в Арбитражном суде Белгородской области выступает компания «БелЗНАК». Она может стать банкротом. Заявление составило управление федеральной налоговой службы по Белгородской области. Сумма исковых требований превышает 80 млн рублей.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «БелЗНАК» зарегистрирована в 2007 году в Ракитянском районе. Фирма занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель и бенефициар — Дмитрий Кабалин.
По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 20 млн рублей, а чистые активы достигли 506 млн рублей.
Среди крупнейших заказчиков «БелЗНАКа» — упрдортранс Белгородской области, служба автомобильных дорог Республики Крым, а также администрация Борисовского района.