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«Белзнак» может стать банкротом из-за долга перед налоговой

«Белзнак» может стать банкротом из-за долга перед налоговой

22 сентября 2023, 11:36
Фото: 1MI
Сумма исковых требований превышает 80 млн рублей. Дело рассматривается в суде первой инстанции.
Сюжет
Суд

Согласно картотеке дел, ответчиком в Арбитражном суде Белгородской области выступает компания «БелЗНАК». Она может стать банкротом. Заявление составило управление федеральной налоговой службы по Белгородской области. Сумма исковых требований превышает 80 млн рублей.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «БелЗНАК» зарегистрирована в 2007 году в Ракитянском районе. Фирма занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель и бенефициар — Дмитрий Кабалин.

По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 20 млн рублей, а чистые активы достигли 506 млн рублей.

Среди крупнейших заказчиков «БелЗНАКа» — упрдортранс Белгородской области, служба автомобильных дорог Республики Крым, а также администрация Борисовского района.

Компания «Белзнак» погасила долг в 8,7 млн рублей
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#Банкрот#Долг#Налоговая#Суд#Белгород#Кристина Семенчук#Белгородский бизнес
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