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Общественный транспорт

Белгородцам предложили оценить работу общественного транспорта

22 сентября 2023, 08:11
Фото: 1MI
Общественный транспорт
Жителей просят ответить на 29 вопросов. Опрос подготовил Минтранс России в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По информации минтранса Белгородской области, жители региона могут пройти опрос, состоящий из 29 вопросов, об общественном транспорте в Белгороде, Губкине и Старом Осколе. По его результатам составят картину о работе общественного транспорта.

Белгородцев просят ответить на вопросы о графике движения, состоянии автобусов, удобстве перемещения для маломобильных людей, способах оплаты, доступности остановок, а также об обустройстве инфраструктуры для автобусов. Пройти опрос можно с 22 по 29 сентября.

В региональном минтрансе заверяют, что подобный опрос поможет рассчитать показатель удовлетворённости жителей качеством обслуживания пассажирским транспортом.

Напомним, что в Белгороде нашли замену автобусу №120, который с 2024 года изменит схему движения и будет ездить через проспект Ватутина. Его решили заменить автобусами № 117, 117У, 117Т. Со стороны жителей Гринёвки, к слову, поступало немало претензий. В общем же белгородцы оставили 259 жалоб на общественный транспорт.

Минтранс ответил белгородцам с Гринёвки на многочисленные жалобы
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