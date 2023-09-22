Белгородцам предложили оценить работу общественного транспорта

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
По информации минтранса Белгородской области, жители региона могут пройти опрос, состоящий из 29 вопросов, об общественном транспорте в Белгороде, Губкине и Старом Осколе. По его результатам составят картину о работе общественного транспорта.
Белгородцев просят ответить на вопросы о графике движения, состоянии автобусов, удобстве перемещения для маломобильных людей, способах оплаты, доступности остановок, а также об обустройстве инфраструктуры для автобусов. Пройти опрос можно с 22 по 29 сентября.
В региональном минтрансе заверяют, что подобный опрос поможет рассчитать показатель удовлетворённости жителей качеством обслуживания пассажирским транспортом.
Напомним, что в Белгороде нашли замену автобусу №120, который с 2024 года изменит схему движения и будет ездить через проспект Ватутина. Его решили заменить автобусами № 117, 117У, 117Т. Со стороны жителей Гринёвки, к слову, поступало немало претензий. В общем же белгородцы оставили 259 жалоб на общественный транспорт.