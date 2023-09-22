Белгородцам предложили оценить работу общественного транспорта

Напомним, что в Белгороде нашли замену автобусу №120, который с 2024 года изменит схему движения и будет ездить через проспект Ватутина. Его решили заменить автобусами № 117, 117У, 117Т. Со стороны жителей Гринёвки, к слову, поступало немало претензий. В общем же белгородцы оставили 259 жалоб на общественный транспорт.