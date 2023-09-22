Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Набережная в парке Победы

Белгородцам на Везёлке расскажут о строительстве оборонительных укреплений

22 сентября 2023, 14:55
Фото: городская администрация
Набережная в парке Победы
Послушать лекцию жители города смогут в ближайшую субботу на набережной в парке Победы. О предстоящем мероприятии рассказали в городской администрации.

23 сентября в 17:00 на набережной в парке Победы для белгородцев проведут открытую лекцию. В субботу председатель исторического общества «Ратник» Владимир Жигалов расскажет об оборонительных укреплениях. Полная тема звучит как «Оборонительные рубежи России: Белгородская черта, XVII век».

Лектор расскажет белгородцам об особенностях строительства оборонительных укреплений, об осаде города в 1630 году и о последующем его развитии.

Познавательное мероприятие пройдёт в рамках проекта «Открытый лекторий» общества «Знание».

Напомним, что открытые лекции по истории и экономике проводили в Белгороде и в середине лета: с 15 по 17 августа.

Белгородцам бесплатно расскажут об истории, экономике и умном озеленении
Узнать подробнее
Читайте также:
Иван-чай с душицей под лекцию Дроздова: что пьют белгородцы на «Белгород в цвету»Белгородцам на набережной Везёлки прочитают лекцию о сохранении семейной памятиВо время стрельбы в университете в Перми профессор продолжил читать лекцию
#Белгородская область#Лекции#Новости Белгорода#Белгород#Владимир Жигалов#Александра Склярова#Оборонительные укрепления
Подпишитесь
Приговор Глаголеву, бабье лето и обращение Шамана: неделя в Белгородской области
Сегодня, 15:32
Против устроившего взрыв в Шебекино возбудили уголовное дело
Сегодня, 13:37
Вячеслав Гладков временно покинет белгородцев
Сегодня, 16:12
Мэрия Белгорода попросила Роспотребнадзор проверить воздух из-за белого налёта
Сегодня, 13:18
Число пострадавших при взрыве в белгородском Шебекино увеличилось до семи
Сегодня, 14:40
Жалобы и СМИ помогли: проблемный детский сад в Белгороде проверят
Сегодня, 15:00