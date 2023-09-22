Белгородцам на Везёлке расскажут о строительстве оборонительных укреплений

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
23 сентября в 17:00 на набережной в парке Победы для белгородцев проведут открытую лекцию. В субботу председатель исторического общества «Ратник» Владимир Жигалов расскажет об оборонительных укреплениях. Полная тема звучит как «Оборонительные рубежи России: Белгородская черта, XVII век».
Лектор расскажет белгородцам об особенностях строительства оборонительных укреплений, об осаде города в 1630 году и о последующем его развитии.
Познавательное мероприятие пройдёт в рамках проекта «Открытый лекторий» общества «Знание».
Напомним, что открытые лекции по истории и экономике проводили в Белгороде и в середине лета: с 15 по 17 августа.