Белгородца осудили за незаконный доступ к информации и нарушение тайны переписки

Против парня возбудили уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения и нарушение тайны переписки, телефонных переговоров. Суд признал его виновным, однако подсудимый сотрудничал со следствием, поэтому получил крупный штраф.