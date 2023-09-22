Белгородца осудили за незаконный доступ к информации и нарушение тайны переписки

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Сотрудника одного из мобильных операторов задержала ФСБ за совершённое преступление. Молодой человек воспользовался рабочей учётной записью в корыстных целях.
Будучи сотрудником сотового оператора, он воспользовался собственными учётными записями и скопировал персональные данные абонентов. Он также получил несанкционированный доступ к телефонной детализации нескольких граждан. Таким образом, белгородец нанёс вред организации как субъекту критической информационной инфраструктуры.
Против парня возбудили уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения и нарушение тайны переписки, телефонных переговоров. Суд признал его виновным, однако подсудимый сотрудничал со следствием, поэтому получил крупный штраф.
Приговор вступил в законную силу.