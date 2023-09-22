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Белгородская ФСБ выявила преступление сотрудника мобильного оператора

Белгородца осудили за незаконный доступ к информации и нарушение тайны переписки

22 сентября 2023, 15:10
Фото: 1MI

Белгородская ФСБ выявила преступление сотрудника мобильного оператора

Молодой человек ради финансовой выгоды воспользовался рабочей учётной записью и скопировал персональные данные абонентов. За совершённое преступление белгородца оштрафовали, сообщили в региональном УФСБ.

Сотрудника одного из мобильных операторов задержала ФСБ за совершённое преступление. Молодой человек воспользовался рабочей учётной записью в корыстных целях.

Будучи сотрудником сотового оператора, он воспользовался собственными учётными записями и скопировал персональные данные абонентов. Он также получил несанкционированный доступ к телефонной детализации нескольких граждан. Таким образом, белгородец нанёс вред организации как субъекту критической информационной инфраструктуры.

Против парня возбудили уголовное дело за неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения и нарушение тайны переписки, телефонных переговоров. Суд признал его виновным, однако подсудимый сотрудничал со следствием, поэтому получил крупный штраф.

Приговор вступил в законную силу.

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