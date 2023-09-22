Белгородская прокуратура проверила жалобу Союза ветеранов на чиновников

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:42
Прокуратура наказала администрацию Грайворонского горокруга из-за нарушений при рассмотрении обращений граждан. Жалоба поступила от БРОО «Союз ветеранов Белогорья».
Как уточнили правоохранители, председатель организации письменно обратился к местным властям с предложением расширить список кандидатов на присвоение звания почётного гражданина округа. В союзе попросили включить в него граждан, получивших государственную награду РФ.
Заявление зарегистрировали в администрации, однако ответ председателю Союза ветеранов направили с нарушением 30-дневного срока рассмотрения обращений. В связи с этим прокуратура завела дело об административном правонарушении.
Главе Грайворонского горокруга внесли представление. Акты прокурорского реагирования рассмотрели и удовлетворили, а чиновника местной администрации привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.