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Прокуратура

Белгородская прокуратура проверила жалобу Союза ветеранов на чиновников

22 сентября 2023, 07:01
Фото: 1MI
Прокуратура
На администрацию Грайворонского горокруга пожаловался председатель Союза ветеранов Белогорья. Причиной стало нарушение закона при рассмотрении обращений граждан, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура наказала администрацию Грайворонского горокруга из-за нарушений при рассмотрении обращений граждан. Жалоба поступила от БРОО «Союз ветеранов Белогорья».

Как уточнили правоохранители, председатель организации письменно обратился к местным властям с предложением расширить список кандидатов на присвоение звания почётного гражданина округа. В союзе попросили включить в него граждан, получивших государственную награду РФ.

Заявление зарегистрировали в администрации, однако ответ председателю Союза ветеранов направили с нарушением 30-дневного срока рассмотрения обращений. В связи с этим прокуратура завела дело об административном правонарушении.

Главе Грайворонского горокруга внесли представление. Акты прокурорского реагирования рассмотрели и удовлетворили, а чиновника местной администрации привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.

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#Белгородская область#Прокуратура#Администрация#Представление#Жалоба#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Союз ветеранов Белогорья
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