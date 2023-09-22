Белгородская фирма через суд требует 93 млн рублей с военно-строительного управления

Известно, что в 2019 году ФГУП размещало на сайте госзакупок заявку. С её помощью предприятие искало того, кто сможет за 229 млн рублей провести кабельные линии электропередачи на площадке ГИК МО РФ в Архангельске. Вероятно, речь идёт о космодроме Плесецк. Позже договор расторгли.