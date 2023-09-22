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Военный с документом, рисунок нейросети

Белгородская фирма через суд требует 93 млн рублей с военно-строительного управления

22 сентября 2023, 15:13
Фото: Midjourney
Военный с документом, рисунок нейросети
Московское «Главное военно-строительное управление №14» выступает ответчиком по судебному иску от компании из Белгорода. Информация о разбирательстве появилась в картотеке арбитражного суда.
Сюжет
Суд

Истцом выступила компания «Системлинк» из Белгорода: фирма требует с военно-строительного управления 93 млн рублей. Подробности дела неизвестны, но категорией указано «подряд строительный — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств».

ООО «Системлинк» зарегистрировано в Белгороде с 2012 года. Сфера деятельности компании — производство электромонтажных работ. Выручка от продажи составила в 2022 году 1,9 млрд рублей, чистая прибыль — 44 млн рублей.

Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) «Главное военно-строительное управление №14» существует в Москве уже 20 лет — с 2003 года. Отрасль предприятия — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем ФГУП является Минобороны России.

Известно, что в 2019 году ФГУП размещало на сайте госзакупок заявку. С её помощью предприятие искало того, кто сможет за 229 млн рублей провести кабельные линии электропередачи на площадке ГИК МО РФ в Архангельске. Вероятно, речь идёт о космодроме Плесецк. Позже договор расторгли.

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