Белгородец-сладкоежка в «Бригантине» голодает без конфет и газировки

Как он говорит, еды мало, порции маленькие, добавки категорически не дают. Он недоедает. Купить еду на территории лагеря нельзя. Сегодня родители одноклассников рассказали то же самое. Надеюсь, вы разберётесь с этой проблемой, потому что наших детей сменят другие, и они окажутся в такой же ситуации.