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Posted Сегодня, 18:38

Published Сегодня, 18:38

Modified Сегодня, 18:40

Updated Сегодня, 18:40

Белгородец-сладкоежка в «Бригантине» голодает без конфет и газировки

Белгородец-сладкоежка в «Бригантине» голодает без конфет и газировки

22 сентября 2023, 18:38
Фото: Midjourney
Отец школьника пожаловался, что его сын голодает в детском лагере в Крыму и недоедает, а ничего купить на территории нельзя. Как выяснил губернатор Белгородской области, дело обстоит немного иначе.
Сюжет
Дети

Губернатору Белгородской области на личную страницу поступила жалоба от местного жителя, чей сын отдыхает в сентябре в оздоровительном крымском лагере «Бригантина „Белогорье“». Мальчик почти под конец смены пожаловался отцу, что голодает, а купить на территории лагеря ничего не может.

Как он говорит, еды мало, порции маленькие, добавки категорически не дают. Он недоедает. Купить еду на территории лагеря нельзя. Сегодня родители одноклассников рассказали то же самое. Надеюсь, вы разберётесь с этой проблемой, потому что наших детей сменят другие, и они окажутся в такой же ситуации.

Роман, Белгородец

Вячеслав Гладков удивился такому обращению, потому что ранее с питанием в лагере проблем не было. Он начал разбираться в ситуации: как оказалось, ребёнок действительно плохо ест, но не из-за маленьких порций.

Ему не хватает газировки, конфет, печенья и других не совсем полезных продуктов. Да, их нельзя купить на территории, и, мне кажется, что это правильно. Здоровое питание — это залог здоровья. В нашей «Бригантине „Белогорье“» мы только за здоровое питание. Поэтому сейчас дал поручение предложить вашему сыну двойную порцию здоровой еды.

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, отдыхающие в «Бригантине» школьники во время учебного года не только веселятся и оздоравливаются, но и учатся. Оные занятия проводятся в учебных кабинетах, где есть парты и минимальный набор учебного оборудования.

«А можно тут остаться?» Чем так хорош детский лагерь «Бригантина „Белогорье“»
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#Крым#Дети#Оздоровительный лагерь#Питание#Белгород#Вячеслав Гладков#Бригантина Белогорье#Милена Фишер
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