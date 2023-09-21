Звуки взрывов над Белгородом: что это было?

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
Жителей города и пригорода разбудили три звука, похожих на взрывы, около шести часов утра в четверг.
Позже стало известно, что в этот раз звуки не связаны с работой ПВО — это были запуски ракет в сторону Украины.
Однако ПВО в Белгородской области этой ночью тоже пришлось поработать. По сообщению Минобороны, над регионом сбили один украинский беспилотник самолётного типа. Также БПЛА сбивали над Курской и Орловской областями, а над Крымом и Чёрным морем средствами ПВО поразили 19 целей в небе.