Звуки взрывов над Белгородом: что это было?

Однако ПВО в Белгородской области этой ночью тоже пришлось поработать. По сообщению Минобороны, над регионом сбили один украинский беспилотник самолётного типа. Также БПЛА сбивали над Курской и Орловской областями, а над Крымом и Чёрным морем средствами ПВО поразили 19 целей в небе.