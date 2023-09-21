Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

Громкие звуки в Белгороде были связаны с работой ВС РФ

Звуки взрывов над Белгородом: что это было?

21 сентября 2023, 03:36

Громкие звуки в Белгороде были связаны с работой ВС РФ

Утром 21 сентября над Белгородом снова было громко.

Жителей города и пригорода разбудили три звука, похожих на взрывы, около шести часов утра в четверг.

Позже стало известно, что в этот раз звуки не связаны с работой ПВО — это были запуски ракет в сторону Украины.

Однако ПВО в Белгородской области этой ночью тоже пришлось поработать. По сообщению Минобороны, над регионом сбили один украинский беспилотник самолётного типа. Также БПЛА сбивали над Курской и Орловской областями, а над Крымом и Чёрным морем средствами ПВО поразили 19 целей в небе.

#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Громкие звуки#Работа ВС РФ
Подпишитесь
Он вам не дымок: директор цемзавода прокомментировал обвинения в запылении Белгорода
Вчера, 12:49
Директор цемзавода рассказал, почему сотрудники предприятия накрывают машины плёнкой
Вчера, 13:52
Полиция задержала подозреваемого в поджоге буквы Z в Белгороде
Вчера, 18:30
Не только цемзавод: какие предприятия могут быть виноваты в запылении Белгорода
Вчера, 15:06
Глава минздрава Иконников назвал зарплату врачей в регионе. Белгородцы удивились
Вчера, 07:46
Родственники раненного при обстреле белгородца рассказали о его состоянии
Вчера, 14:26