Зарплату воспитателей детских садов в Шебекино хотят уменьшить? Отвечает Гладков

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Юлия написала, что зарплата воспитателей детских садов зависит от наличия детей, а их в Шебекино из-за регулярных обстрелов осталось не так много.
Ходят устойчивые слухи, что с сентября будет зарплаты меньше. Примерная цитата от мэра: «Сокращения работников не будет, но, когда люди в сентябре получат зарплаты, сами уволятся».
Юлия
Вячеслав Гладков засомневался, что женщина живёт и работает в Шебекино, о чём прямо сказал во время прямого эфира.
Пользоваться слухами неправильно. Ситуация с дистантом в Шебекино уже давно и никаких сокращений зарплат нет. Несмотря на то, что по факту работы нет, за исключением воспитателей и нянечек, которые работают в дежурных группах зарплату никто не сократил.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области