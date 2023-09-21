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Published Сегодня, 17:55

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Зарплату воспитателей детских садов в Шебекино хотят уменьшить? Отвечает Гладков

Зарплату воспитателей детских садов в Шебекино хотят уменьшить? Отвечает Гладков

21 сентября 2023, 17:55
Фото: 1MI
Женщина рассказала губернатору Белгородской области слух, что зарплату сотрудникам детсадов в Шебекино с сентября урежут из-за плохой заполняемости групп. Стоит ли верить слухам?

Юлия написала, что зарплата воспитателей детских садов зависит от наличия детей, а их в Шебекино из-за регулярных обстрелов осталось не так много.

Ходят устойчивые слухи, что с сентября будет зарплаты меньше. Примерная цитата от мэра: «Сокращения работников не будет, но, когда люди в сентябре получат зарплаты, сами уволятся».
Юлия

Вячеслав Гладков засомневался, что женщина живёт и работает в Шебекино, о чём прямо сказал во время прямого эфира.

Пользоваться слухами неправильно. Ситуация с дистантом в Шебекино уже давно и никаких сокращений зарплат нет. Несмотря на то, что по факту работы нет, за исключением воспитателей и нянечек, которые работают в дежурных группах зарплату никто не сократил.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Белгородская область#Зарплата#Шебекино#Воспитатель#Детсад#Вячеслав Гладков#Слухи#Милена Фишер
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