ВСУ второй день подряд обстреливают белгородское село: пострадали два частных дома

Напомним, что вчера, 20 сентября, ВСУ несколько раз атаковали село Максимовка. Один мужчина погиб, ещё двое жителей ранены. Женщину контузило, от госпитализации она отказалась. Ещё один мужчина получил ранения живота и рук, его отвезли в больницу №2 Белгорода, где провели операцию. Сейчас он в стабильном состоянии.