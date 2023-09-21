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Пострадавший при обстреле Максимовки дом

ВСУ второй день подряд обстреливают белгородское село: пострадали два частных дома

21 сентября 2023, 09:40
Фото: страница Владимира Жданова
Пострадавший при обстреле Максимовки дом

При обстреле Максимовки в Белгородской области пострадали два дома

В этот раз обошлось без раненых среди мирных жителей, сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Вскоре подрядные организации приступят к восстановительным работам повреждённых домов.
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Обстрел

Сегодня, 21 сентября, село Максимовка в Шебекинском городском округе вновь попало под обстрел ВСУ. Соответствующие СМС-оповещения жителям села рассылали в 10:07.

В результате атаки пострадавших нет, однако зафиксированы разрушения в двух частных домах и хозпостройке. Также произошёл обрыв линии электропередачи, из-за чего несколько сёл в Максимовской и Бершаковской территориях остались без электроэнергии. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам.

Глава округа Владимир Жданов отметил, что необходимые замеры для дальнейшего восстановления домов, пострадавших при сегодняшнем и вчерашнем обстрелах, сделают в ближайшее время. В большинстве домов при атаке были повреждены окна, заборы, фасады. Один из домов получил сильные разрушения.

Жители села Максимовка от переезда в безопасное место отказываются, но просят улучшить работу системы оповещения, сообщил Жданов.

Напомним, что вчера, 20 сентября, ВСУ несколько раз атаковали село Максимовка. Один мужчина погиб, ещё двое жителей ранены. Женщину контузило, от госпитализации она отказалась. Ещё один мужчина получил ранения живота и рук, его отвезли в больницу №2 Белгорода, где провели операцию. Сейчас он в стабильном состоянии.

Один человек погиб, двое пострадали за день при обстрелах Белгородской области
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#Белгородская область#Белгород#Обстрел#Владимир Жданов#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Максимовка
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