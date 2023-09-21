ВСУ второй день подряд обстреливают белгородское село: пострадали два частных дома

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Сегодня, 21 сентября, село Максимовка в Шебекинском городском округе вновь попало под обстрел ВСУ. Соответствующие СМС-оповещения жителям села рассылали в 10:07.
В результате атаки пострадавших нет, однако зафиксированы разрушения в двух частных домах и хозпостройке. Также произошёл обрыв линии электропередачи, из-за чего несколько сёл в Максимовской и Бершаковской территориях остались без электроэнергии. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам.
Глава округа Владимир Жданов отметил, что необходимые замеры для дальнейшего восстановления домов, пострадавших при сегодняшнем и вчерашнем обстрелах, сделают в ближайшее время. В большинстве домов при атаке были повреждены окна, заборы, фасады. Один из домов получил сильные разрушения.
Жители села Максимовка от переезда в безопасное место отказываются, но просят улучшить работу системы оповещения, сообщил Жданов.
Напомним, что вчера, 20 сентября, ВСУ несколько раз атаковали село Максимовка. Один мужчина погиб, ещё двое жителей ранены. Женщину контузило, от госпитализации она отказалась. Ещё один мужчина получил ранения живота и рук, его отвезли в больницу №2 Белгорода, где провели операцию. Сейчас он в стабильном состоянии.