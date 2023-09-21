ВСУ обстреляли предприятие в Белгородской области

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Published Сегодня, 14:00
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Сегодня, 21 сентября, под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Один из снарядов прилетел на территорию предприятия. Осколками посекло автомобиль. В селе продолжается подомовой обход.
В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Напомним, что это не первый обстрел населённых пунктов Белгородской области за сутки. Один частный дом повреждён при обстреле села Вязовое Краснояружского района. Ещё два дома пострадали при атаке на Максимовку в Шебекинском округе.
Утром белгородцев также разбудили громкие звуки, которые были связаны с работой российских военных.