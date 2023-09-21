Вандалы продолжают громить Z-символику в Белгороде. Что произошло в этот раз?

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Машину фонда «Русский порядок» с Z-символикой повредили неизвестные. Это произошло в промежуток с 16 по 19 сентября на улице Конева в Белгороде. Причём это не первый такой инцидент.
«Автомобиль нашего фонда в очередной раз был повреждён неизвестными лицами. Ранее уже отрывали Z-символику, спускали шины», — рассказали в Telegram-канале объединения.
В этот раз вандалы повредили ножом все четыре колеса. На одном из них заметили шесть порезов. Ещё виновные попытались сорвать с машины букву Z.
Однако это только видимые повреждения. Автомобиль планируют проверить на подъёмнике.
Известно, что подано заявление в полицию. Представители фонда попросили отнестись к делу со всей серьёзностью, ведь «это не просто порча имущества, а прямая угроза жизни и здоровью волонтёра».
Напомним, ранее полиция задержала подозреваемого в поджоге буквы Z в Белгороде. Нарушителем оказался 28-летний житель Калининградской области. Против него возбудили уголовное дело.