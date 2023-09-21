Вандалы продолжают громить Z-символику в Белгороде. Что произошло в этот раз?

В Белгороде неизвестные повредили авто волонтёров, помогающих военным

В этот раз досталось автомобилю фонда «Русский порядок». На машине порезали все четыре колеса, а ещё в очередной раз попытались сорвать букву Z. Об этом рассказали в Telegram-канале фонда.