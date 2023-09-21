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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

повреждённый автомобиль фонда «Русский порядок»

Вандалы продолжают громить Z-символику в Белгороде. Что произошло в этот раз?

21 сентября 2023, 09:29
Фото: БФ «Русский порядок» в Telegram
повреждённый автомобиль фонда «Русский порядок»

В Белгороде неизвестные повредили авто волонтёров, помогающих военным

В этот раз досталось автомобилю фонда «Русский порядок». На машине порезали все четыре колеса, а ещё в очередной раз попытались сорвать букву Z. Об этом рассказали в Telegram-канале фонда.

Машину фонда «Русский порядок» с Z-символикой повредили неизвестные. Это произошло в промежуток с 16 по 19 сентября на улице Конева в Белгороде. Причём это не первый такой инцидент.

«Автомобиль нашего фонда в очередной раз был повреждён неизвестными лицами. Ранее уже отрывали Z-символику, спускали шины», — рассказали в Telegram-канале объединения.

В этот раз вандалы повредили ножом все четыре колеса. На одном из них заметили шесть порезов. Ещё виновные попытались сорвать с машины букву Z.

Однако это только видимые повреждения. Автомобиль планируют проверить на подъёмнике.

Известно, что подано заявление в полицию. Представители фонда попросили отнестись к делу со всей серьёзностью, ведь «это не просто порча имущества, а прямая угроза жизни и здоровью волонтёра».

Напомним, ранее полиция задержала подозреваемого в поджоге буквы Z в Белгороде. Нарушителем оказался 28-летний житель Калининградской области. Против него возбудили уголовное дело.

повреждённый автомобиль фонда «Русский порядок»повреждённый автомобиль фонда «Русский порядок»
повреждённый автомобиль фонда «Русский порядок»повреждённый автомобиль фонда «Русский порядок»
повреждённый автомобиль фонда «Русский порядок»повреждённый автомобиль фонда «Русский порядок»
повреждённый автомобиль фонда «Русский порядок»повреждённый автомобиль фонда «Русский порядок»
повреждённый автомобиль фонда «Русский порядок»повреждённый автомобиль фонда «Русский порядок»
повреждённый автомобиль фонда «Русский порядок»повреждённый автомобиль фонда «Русский порядок»
повреждённый автомобиль фонда «Русский порядок»повреждённый автомобиль фонда «Русский порядок»
повреждённый автомобиль фонда «Русский порядок»
Фото: БФ «Русский порядок» в Telegram
Полиция задержала подозреваемого в поджоге буквы Z в Белгороде
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#Белгородская область#Происшествия#Вандалы#Новости Белгорода#Колёса#Волонтёры#Белгород#Наталья Корявых#Z-символика#Русский порядок
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