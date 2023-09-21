В пьяных ДТП с начала года в Белгородской области погибли девять человек

Напомним, что за вождение в пьяном виде предусмотрена административная ответственность с наказанием в виде лишения свободы сроком до двух лет и штрафа в размере 3000 рублей. За повторное вождение в пьяном виде наказание более суровое: санкции статьи 264.1 УК РФ предусматривают штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или лишение свободы сроком до двух лет.