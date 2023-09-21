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Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

ДТП

В пьяных ДТП с начала года в Белгородской области погибли девять человек

21 сентября 2023, 14:13
Фото: 1MI
ДТП
Всего по вине белгородцев с признаками опьянения случилось 56 аварий. Статистику за первые восемь месяцев опубликовали в Госавтоинспекции.
Сюжет
ДТП

За восемь месяцев 2023 года 56 аварий случилось по вине водителей с признаками опьянения. В этих ДТП погибли девять человек, 70 получили ранения.

Всего автоинспекторы выявили 3271 водителя с признаками алкогольного опьянения.

Напомним, что за вождение в пьяном виде предусмотрена административная ответственность с наказанием в виде лишения свободы сроком до двух лет и штрафа в размере 3000 рублей. За повторное вождение в пьяном виде наказание более суровое: санкции статьи 264.1 УК РФ предусматривают штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или лишение свободы сроком до двух лет.

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#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Аварии#Пьяные водители#Белгород#Александра Склярова
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