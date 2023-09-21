Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Евгений Глаголев

В Москве готовятся огласить приговор экс-главе белгородского депстроя Глаголеву

21 сентября 2023, 07:23
Фото: 1MI
Евгений Глаголев
Бывшего главу областного департамента строительства и транспорта Евгения Глаголева обвиняют в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Судебное заседание назначено на сегодня, 21 сентября, говорится на сайте суда.

Сегодня, 21 сентября, в Москве начнётся оглашение приговора бывшему начальнику департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгению Глаголеву. Начало — в 16:00.

Глаголева обвиняют в совершении преступлений по части 2 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере»). Санкции первой статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до семи лет, второй — до 15 лет. Бывшему чиновнику также могут запретить занимать определённые должности.

Евгений Глаголев занимал пост главы департамента строительства и транспорта Белгородской области с 2016 по 2021 год. Должность он покинул после того, как нового на тот момент губернатора Вячеслава Гладкова перестала устраивать его работа. В июне 2021 года Глаголева задержали сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что бывший замгубернатора незаконно потребовал от главы подрядной организации отремонтировать гимназию за свой счёт. Затем Евгений Глаголев просил руководителя компании передать ему через посредника взятку в 10 млн рублей.

В декабре 2022 года стало известно, что имущество бывшего чиновника стоимостью более 65 млн рублей арестовали.

Гладков: Евгений Глаголев разрушил проектирование в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В разы меньше изъятого: что задекларировал Глаголев в свой последний год у властиГладков меняет схему правительства, а экс-замгубернатора Глаголев остаётся в СИЗОКак Глаголев «развалил» строительную отрасль в Белгородской области
#Приговор#Белгородская область#Москва#Уголовное дело#Взятка#Суд#Евгений Глаголев#Превышение полномочий#Белгород#Департамент строительства и транспорта#Александра Склярова#Оглашение
Подпишитесь
Игра за 250 тысяч и «массаж мозга»: чем заняты последователи Блиновской в Белгороде
Сегодня, 09:38
Дом в Белгородской области пострадал от прямого попадания снаряда
Сегодня, 10:17
Вандалы продолжают громить Z-символику в Белгороде. Что произошло в этот раз?
Сегодня, 09:29
Сбежавшего из белгородской воинской части мобилизованного нашли
Сегодня, 10:24
Будет дешевле? Белгородский эксперт рассказал, стоит ли сейчас покупать жильё
Сегодня, 08:41
Выключают ли по ночам фильтры на цемзаводе в Белгороде?
Сегодня, 10:12