В Москве готовятся огласить приговор экс-главе белгородского депстроя Глаголеву

Глаголева обвиняют в совершении преступлений по части 2 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере»). Санкции первой статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до семи лет, второй — до 15 лет. Бывшему чиновнику также могут запретить занимать определённые должности.