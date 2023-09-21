В Москве готовятся огласить приговор экс-главе белгородского депстроя Глаголеву

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Сегодня, 21 сентября, в Москве начнётся оглашение приговора бывшему начальнику департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгению Глаголеву. Начало — в 16:00.
Глаголева обвиняют в совершении преступлений по части 2 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере»). Санкции первой статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до семи лет, второй — до 15 лет. Бывшему чиновнику также могут запретить занимать определённые должности.
Евгений Глаголев занимал пост главы департамента строительства и транспорта Белгородской области с 2016 по 2021 год. Должность он покинул после того, как нового на тот момент губернатора Вячеслава Гладкова перестала устраивать его работа. В июне 2021 года Глаголева задержали сотрудники ФСБ.
Ранее сообщалось, что бывший замгубернатора незаконно потребовал от главы подрядной организации отремонтировать гимназию за свой счёт. Затем Евгений Глаголев просил руководителя компании передать ему через посредника взятку в 10 млн рублей.
В декабре 2022 года стало известно, что имущество бывшего чиновника стоимостью более 65 млн рублей арестовали.