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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Андрей Гриднев

В ещё одном горокруге Белгородской области не сменился глава

21 сентября 2023, 12:59
Фото: страница Андрея Гриднева в соцсети
Андрей Гриднев

Андрей Гриднев вновь стал главой Новооскольского округа в Белгородской области

Андрей Гриднев продолжит руководить Новооскольским городским округом. На новый срок полномочий его назначили местные депутаты. Об этом Гриднев рассказал на своей странице в соцсети.

Главу Новооскольского горокруга Андрея Гриднева избрали на новый срок. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

«На первом заседании Совета депутатов Новооскольского городского округа второго созыва я назначен на должность главы администрации округа на новый срок полномочий», — пишет Гриднев.

В качестве главы администрации горокруга Гриднев работает с 2015 года. Его кандидатуру тогда рекомендовал экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Родился Андрей Гриднев в 1977 году, окончил школу в Новом Осколе, поступил в Новооскольский сельскохозяйственный колледж, а через пять лет — в Белгородскую сельскохозяйственную академию. С 2000 года чиновник работал в упомянутом колледже преподавателем.

С 2011 года Гриднев занимал различные должности в департаменте АПК Белгородской области. С сентября 2015 года его назначили первым замглавы администрации в Новом Осколе, а затем он сам стал руководителем муниципалитета.

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