В ещё одном горокруге Белгородской области не сменился глава

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Главу Новооскольского горокруга Андрея Гриднева избрали на новый срок. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.
«На первом заседании Совета депутатов Новооскольского городского округа второго созыва я назначен на должность главы администрации округа на новый срок полномочий», — пишет Гриднев.
В качестве главы администрации горокруга Гриднев работает с 2015 года. Его кандидатуру тогда рекомендовал экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
Родился Андрей Гриднев в 1977 году, окончил школу в Новом Осколе, поступил в Новооскольский сельскохозяйственный колледж, а через пять лет — в Белгородскую сельскохозяйственную академию. С 2000 года чиновник работал в упомянутом колледже преподавателем.
С 2011 года Гриднев занимал различные должности в департаменте АПК Белгородской области. С сентября 2015 года его назначили первым замглавы администрации в Новом Осколе, а затем он сам стал руководителем муниципалитета.