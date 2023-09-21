В ещё одном горокруге Белгородской области не сменился глава

Родился Андрей Гриднев в 1977 году, окончил школу в Новом Осколе, поступил в Новооскольский сельскохозяйственный колледж, а через пять лет — в Белгородскую сельскохозяйственную академию. С 2000 года чиновник работал в упомянутом колледже преподавателем.