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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Беспилотник

В Черноземье обезвредили два украинских беспилотника

21 сентября 2023, 13:21
Фото: 1MI
Беспилотник
БПЛА планировали атаковать топливно-энергетический комплекс в Орловской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщили в «Орёлtimes».

Ночью 21 сентября над Орловской областью были сбиты два беспилотника, которые хотели повредить объекты топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщили в «Орёлtimes» со ссылкой на губернатора региона Андрея Клычкова.

По информации главы, в результате атаки повреждений и пострадавших нет. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что утро в Белгородской области тоже прошло неспокойно: жители проснулись от громких звуков. По нашим данным, они были связаны с работой российских военных.

Также ВСУ вновь атаковали территорию Белгородской области. В результате обстрела села Вязовое Краснояружского района повреждения получил один частный дом. Ещё два дома повреждены при обстреле села Максимовка в Шебекинском горокруге.

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#Беспилотник#Черноземье#Орловская область#Атака#СВО#Александра Склярова
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