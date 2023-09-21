В Черноземье обезвредили два украинских беспилотника

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Ночью 21 сентября над Орловской областью были сбиты два беспилотника, которые хотели повредить объекты топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщили в «Орёлtimes» со ссылкой на губернатора региона Андрея Клычкова.
По информации главы, в результате атаки повреждений и пострадавших нет. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, что утро в Белгородской области тоже прошло неспокойно: жители проснулись от громких звуков. По нашим данным, они были связаны с работой российских военных.
Также ВСУ вновь атаковали территорию Белгородской области. В результате обстрела села Вязовое Краснояружского района повреждения получил один частный дом. Ещё два дома повреждены при обстреле села Максимовка в Шебекинском горокруге.