В Белгородской области в 2022 году трудоустроили 50 украинских медиков

Всего в течение 2022 года в рамках реализации как федеральных, так и региональных программ, направленных на привлечение специалистов в сферу здравоохранения, на работу в областные медицинские учреждения приняли 343 врача. В их числе были и специалисты, прибывшие в Белгородскую область из Украины. В общей сложности в течение прошлого года трудоустроили порядка 50 украинских медиков, среди которых 18 врачей.