В Белгородской области в 2022 году трудоустроили 50 украинских медиков

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Сейчас обеспеченность врачами на 10 тысяч населения в целом по России составляет 38,3 врача, а в Белгородской области — 36,6. Эксперты отметили, что ситуация с обеспеченностью медицинскими кадрами в регионе остаётся сложной. Несмотря на принимаемые меры полностью решить проблемы кадрового дефицита в сфере здравоохранения пока не удалось.
Всего в течение 2022 года в рамках реализации как федеральных, так и региональных программ, направленных на привлечение специалистов в сферу здравоохранения, на работу в областные медицинские учреждения приняли 343 врача. В их числе были и специалисты, прибывшие в Белгородскую область из Украины. В общей сложности в течение прошлого года трудоустроили порядка 50 украинских медиков, среди которых 18 врачей.
Напомним, ранее министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников озвучил, сколько зарабатывают медработники в регионе. По его данным, средняя зарплата составляет около 40 тыс. рублей. В Москве сумма достигает 90 тыс. рублей.