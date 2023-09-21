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В Белгородской области в 2022 году трудоустроили 50 украинских медиков

В Белгородской области в 2022 году трудоустроили 50 украинских медиков

21 сентября 2023, 11:06
Фото: 1MI
При этом медработников в регионе всё ещё не хватает. Об этом сказано в региональной программе по повышению рождаемости.

Сейчас обеспеченность врачами на 10 тысяч населения в целом по России составляет 38,3 врача, а в Белгородской области — 36,6. Эксперты отметили, что ситуация с обеспеченностью медицинскими кадрами в регионе остаётся сложной. Несмотря на принимаемые меры полностью решить проблемы кадрового дефицита в сфере здравоохранения пока не удалось.

Всего в течение 2022 года в рамках реализации как федеральных, так и региональных программ, направленных на привлечение специалистов в сферу здравоохранения, на работу в областные медицинские учреждения приняли 343 врача. В их числе были и специалисты, прибывшие в Белгородскую область из Украины. В общей сложности в течение прошлого года трудоустроили порядка 50 украинских медиков, среди которых 18 врачей.

Напомним, ранее министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников озвучил, сколько зарабатывают медработники в регионе. По его данным, средняя зарплата составляет около 40 тыс. рублей. В Москве сумма достигает 90 тыс. рублей.

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#Общество#Белгородская область#Врачи#Здравоохранение#Рождаемость#Специалисты#Белгород#Кристина Семенчук
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