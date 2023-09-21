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В белгородских вузах впервые за пять лет уменьшилось число первокурскников

В белгородских вузах впервые за пять лет уменьшилось число первокурскников

21 сентября 2023, 12:00
Фото: Midjourney
В 2023 году в вузы региона поступило меньше студентов, чем в предыдущие пять лет. Всего набралось 16,6 тыс. первокурсников, сообщает Go31 со ссылкой на правительство региона.

В Белгородской области впервые за пять лет снизилось количество первокурсников. В этом году поступивших насчитали 16,6 тыс. Меньше было только в 2017 году — 16,3 тыс. студентов.

В последние четыре года количество первокурсников в регионе росло. За 2019–2022 годы в университеты Белгородской области поступало от 16,6 тыс. до 18,7 тыс. студентов.

Также сообщается, что, судя по всему, такие цифры предполагались, поскольку в регионе увеличили количество бюджетных мест. Как пишет издание, обычно добавлялось 400 бюджетных мест, но в этом году показатель сразу вырос до 1,3 тыс. мест. В минобразования добавили, что все 8653 бюджетных места заняты.

Ранее в белгородском минобре ответили на вопрос о формате обучения в вузах. С 1 сентября университеты начали работать очно.

Ситуация с набором первокурсников в Белгородской областиСитуация с набором первокурсников в Белгородской области
Ситуация с набором первокурсников в Белгородской областиСитуация с набором первокурсников в Белгородской области
Ситуация с набором первокурсников в Белгородской области
Фото: Go31
Очно или нет? В белгородском минобре ответили на вопрос о формате обучения в вузах
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#Белгородская область#Образование#Вуз#Поступление#Белгород#Первокурсники#Наталья Корявых
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