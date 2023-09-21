В белгородских вузах впервые за пять лет уменьшилось число первокурскников

Также сообщается, что, судя по всему, такие цифры предполагались, поскольку в регионе увеличили количество бюджетных мест. Как пишет издание, обычно добавлялось 400 бюджетных мест, но в этом году показатель сразу вырос до 1,3 тыс. мест. В минобразования добавили, что все 8653 бюджетных места заняты.