В белгородских вузах впервые за пять лет уменьшилось число первокурскников

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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В Белгородской области впервые за пять лет снизилось количество первокурсников. В этом году поступивших насчитали 16,6 тыс. Меньше было только в 2017 году — 16,3 тыс. студентов.
В последние четыре года количество первокурсников в регионе росло. За 2019–2022 годы в университеты Белгородской области поступало от 16,6 тыс. до 18,7 тыс. студентов.
Также сообщается, что, судя по всему, такие цифры предполагались, поскольку в регионе увеличили количество бюджетных мест. Как пишет издание, обычно добавлялось 400 бюджетных мест, но в этом году показатель сразу вырос до 1,3 тыс. мест. В минобразования добавили, что все 8653 бюджетных места заняты.
Ранее в белгородском минобре ответили на вопрос о формате обучения в вузах. С 1 сентября университеты начали работать очно.