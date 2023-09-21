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Субботник

В Белгороде проведут общегородской субботник

21 сентября 2023, 13:32
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
Субботник
В октябре в областном центре проведут уборку, озеленят дворы, приведут в порядок лесные массивы. Эти мероприятия состоятся после общегородского субботника, который запланирован на 30 сентября. Подробности сообщили в мэрии.

Проведение общегородского субботника анонсировали в Белгороде. Он состоится 30 сентября и станет первым мероприятием по генеральной уборке городской территории, которая будет проходить в течение следующего месяца.

В октябре в планах — привести в порядок и озеленить дворы, лесные массивы, скверы, парки, кладбища, посадки, водоохранные зоны. Что до субботника, то в нём поучаствуют работники городских предприятий и учреждений, молодёжные экологические отряды, члены общественных организаций, ТОСы. Помочь в уборке могут и все желающие горожане.

Также в областном центре запланированы акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!» и «Сад памяти». Кроме того, белгородцы смогут обзавестись питомцами на выставке-раздаче собак «Пойдём домой!». Мероприятие пройдёт в Белгороде 21 октября.

Всероссийский субботник анонсировали в Белгороде
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#Белгородская область#Экология#Субботник#Уборка#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Общегородской субботник
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