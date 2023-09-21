В Белгороде проведут общегородской субботник

В октябре в планах — привести в порядок и озеленить дворы, лесные массивы, скверы, парки, кладбища, посадки, водоохранные зоны. Что до субботника, то в нём поучаствуют работники городских предприятий и учреждений, молодёжные экологические отряды, члены общественных организаций, ТОСы. Помочь в уборке могут и все желающие горожане.