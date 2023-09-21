В Белгороде проведут общегородской субботник

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Проведение общегородского субботника анонсировали в Белгороде. Он состоится 30 сентября и станет первым мероприятием по генеральной уборке городской территории, которая будет проходить в течение следующего месяца.
В октябре в планах — привести в порядок и озеленить дворы, лесные массивы, скверы, парки, кладбища, посадки, водоохранные зоны. Что до субботника, то в нём поучаствуют работники городских предприятий и учреждений, молодёжные экологические отряды, члены общественных организаций, ТОСы. Помочь в уборке могут и все желающие горожане.
Также в областном центре запланированы акции «Сдай макулатуру — спаси дерево!» и «Сад памяти». Кроме того, белгородцы смогут обзавестись питомцами на выставке-раздаче собак «Пойдём домой!». Мероприятие пройдёт в Белгороде 21 октября.