Ургант поддержал отбывающего наказание в колонии под Белгородом Ефремова

В интервью Ургант-старший сообщил, что не собирается бросать своего друга в беде. По его словам, Михаил Ефремов и так уже заплатил «дорогую цену за то чудовищное преступление, которое совершил». Актёр считает, что Ефремов не опускает руки: он «настроен жить» и продолжает заниматься творчеством в колонии.