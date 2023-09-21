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Ургант поддержал отбывающего наказание в колонии под Белгородом Ефремова

Ургант поддержал отбывающего наказание в колонии под Белгородом Ефремова

21 сентября 2023, 13:11
Фото: 1MI
Андрей Ургант продолжает общение со своим другом Михаилом Ефремовым, который отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области. Об этом актёр заявил в интервью RTVI, сообщает «Газета.ru».

В интервью Ургант-старший сообщил, что не собирается бросать своего друга в беде. По его словам, Михаил Ефремов и так уже заплатил «дорогую цену за то чудовищное преступление, которое совершил». Актёр считает, что Ефремов не опускает руки: он «настроен жить» и продолжает заниматься творчеством в колонии.

Напомним, что Михаил Ефремов осуждён на 7,5 года из-за смертельного ДТП, которое произошло на Садовом кольце в Москве в 2020 году. В результате аварии погиб водитель фургона. В настоящий момент осуждённый актёр отбывает наказание в ИК-4 в Алексеевке Белгородской области.

Ранее Ефремов просил об освобождении из белгородской колонии, но затем принял решение остаться в ней. В июне актёр также хотел пойти добровольцем на СВО, однако его не взяли из-за состояния здоровья.

Михаил Ефремов хотел отправиться добровольцем на СВО
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#Белгородская область#Колония#Осужденный#Белгород#Алексеевский горокруг#Михаил Ефремов#Актёр#Александра Склярова#Ургант
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