Ургант поддержал отбывающего наказание в колонии под Белгородом Ефремова

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В интервью Ургант-старший сообщил, что не собирается бросать своего друга в беде. По его словам, Михаил Ефремов и так уже заплатил «дорогую цену за то чудовищное преступление, которое совершил». Актёр считает, что Ефремов не опускает руки: он «настроен жить» и продолжает заниматься творчеством в колонии.
Напомним, что Михаил Ефремов осуждён на 7,5 года из-за смертельного ДТП, которое произошло на Садовом кольце в Москве в 2020 году. В результате аварии погиб водитель фургона. В настоящий момент осуждённый актёр отбывает наказание в ИК-4 в Алексеевке Белгородской области.
Ранее Ефремов просил об освобождении из белгородской колонии, но затем принял решение остаться в ней. В июне актёр также хотел пойти добровольцем на СВО, однако его не взяли из-за состояния здоровья.