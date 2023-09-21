Снова рост: цены на бензин в Белгородской области за неделю увеличились

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Цены на топливо в Белгородской области продолжают расти. За неделю стоимость увеличилась как на дизель, так и на бензин в целом. По состоянию на 18 сентября средняя цена на бензин в регионе составляла 55,94 рубля, следует из данных Росстата.
Цена на дизель в Белгородской области за неделю выросла на 0,86 рубля — до 61,1 рубля. По информации сайта fuelprices.ru, за три месяца цены на дизельное топливо увеличились на 5,04 рубля, за год — на 8,08 рубля, а за три года — на 14,81 рубля.
Стоимость литра бензина АИ-92 выросла за семь дней до 51,22 рубля — на 0,09 рубля. За три месяца АИ-92 подорожал на 2,67 рубля, за год — на 3,4 рубля, а за три года — на 7,65 рубля.
Литр АИ-95 по состоянию на 18 сентября стоил 55,69 рубля — на 0,12 рубля дороже, чем неделю назад. За три месяца бензин стал дороже на 2,79 рубля, за год — на 4 рубля, за три года — на 8,66 рубля.
Цена за литр АИ-98 также стала больше — на 0,76 рубля. Теперь бензин АИ-98 стоит 67,09 рубля. Стоимость за три месяца выросла на 5,58 рубля, за год — на 7,77 рубля, а за три года — на 15,2 рубля.
С ценами на бензин, которые были ранее, можно ознакомиться в материале Бел.Ру.