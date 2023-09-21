Снова рост: цены на бензин в Белгородской области за неделю увеличились

Цена на дизель в Белгородской области за неделю выросла на 0,86 рубля — до 61,1 рубля. По информации сайта fuelprices.ru, за три месяца цены на дизельное топливо увеличились на 5,04 рубля, за год — на 8,08 рубля, а за три года — на 14,81 рубля.