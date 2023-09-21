Слезы, проводы и релоканты: год назад в Белгородской области начали мобилизацию

Один из самых одиозных фейков дошёл и до губернатора. Некая женщина под именем Елена Каструкова пожаловалась главе региона на то, что её сына из территориальной самообороны с больным сердцем внезапно отправили в Бахмут, где на тот момент шли кровопролитные бои. Но человека с такой фамилией в списках не нашлось, а в терсамооборону с такими заболеваниями не берут.