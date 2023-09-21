Слезы, проводы и релоканты: год назад в Белгородской области начали мобилизацию

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
О том, что началась частичная мобилизация, белгородцы узнали после обращения Владимира Путина — как и вся страна. Обязанности по обеспечению призыва в Белгородской области легли на плечи губернатора Вячеслава Гладкова.
Мы внимательно выслушали задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, приступили к их исполнению. Кто, как не Белгородская область, понимает правильность, необходимость, своевременность принятых решений,
— заявил Вячеслав Гладков в тот день.
22 сентября глава региона подписал постановление о частичной мобилизации в Белгородской области. Глав администраций обязали оказать содействие местным военным комиссариатам.
Людям стали приходить повестки, а кто-то пошёл записываться сам. Например, не стал дожидаться письма из военкомата Юрий Колтунов. К сожалению, в скором времени мужчина погиб, спасая командира.
Но нашлись и те, кто принимать непосредственное участие в СВО не захотели. Началась массовая миграция из страны, в народе получившая презрительное название «штурм Верхнего Ларса» — через пункт пропуска с таким названием бежали из страны в Грузию подлежащие мобилизации молодые люди и даже встревоженные девушки. На данный момент многие уже вернулись обратно: кто-то относится к ним с негативом, считая «предателями», а кто-то наоборот — сочувственно.
Позиция государства по этому вопросу была двоякой. С одной стороны, через Верхний Ларс пропустили очень много людей, с другой — в Госдуме позже предложили забирать авто уклонистов и отдавать их семьям мобилизованных. На данный момент эта инициатива так и осталась инициативой.
23 сентября уже начались отправки в воинские части. Первые кадры стали поступать из Старого Оскола: на видео попали провожающие мобилизованных родственники и друзья. Автобусы с резервистами сопровождали при этом полицейские. Многие из пришедших плакали и желали мужчинам вернуться домой живыми.
В тот же день очереди провожающих собрались и у военкомата в Белгороде. Белгородцы на месте отмечали, что некоторые к утру уже получили повестку и сразу же отправились в военкомат. Первый автобус с призванными уехал в районе полудня.
Но подлежали призыву не все. Так, в перечень «не годных» вошли студенты, срочники, депутаты, многодетные родители (при определённых условиях), а также осуждённые за тяжкие преступления, и ещё несколько категорий граждан. Полный перечень можно прочесть по ссылке.
Не обошлось и без нарушений. Например, в Белгороде пытались мобилизовать парня с одной почкой. Уже к 26 сентября стало известно, что в Белгородской области домой должны вернуть минимум 75 мобилизованных. Система оказалась устаревшей: повестки вручали и студентам, и представителям важных профессий. Позже её доработали, но случилось это совсем недавно.
Всего же на 24 января 2023 года было мобилизовано 4100 жителей Белгородской области.
Заинтересованные в лишнем нервировании россиян соседи не упустили возможность придумать множество фейков на почве проведения мобилизации. Например, в начале октября в сети появилась информация об увольнении руководителя белгородского областного военкома Валерия Грицая. Это оказалось фейком, а позже Грицай даже попал в топ 100 влиятельных белгородцев и дал комментарий о судьбе срочников журналистам.
Будет Московская область, Подмосковье и Нижегородская область. В зону боевых действий юношей отправлять не будут.
Валерий Грицай
Фейком назвали и информацию о том, что организации региона должны передать технику военкоматам. На документе, распространившемся в Сети, была подпись того самого Грицая. Однако в оперштабе заявили, что подобный приказ не издавали, не подписывал его и «уволенный».
Пустили фейк о том, что мобилизацию в регионе проведут в кратчайшие сроки — до 1 октября. Видимо, таким образом недружественные области хотели посеять панику.
Один из самых одиозных фейков дошёл и до губернатора. Некая женщина под именем Елена Каструкова пожаловалась главе региона на то, что её сына из территориальной самообороны с больным сердцем внезапно отправили в Бахмут, где на тот момент шли кровопролитные бои. Но человека с такой фамилией в списках не нашлось, а в терсамооборону с такими заболеваниями не берут.
Данное заявление не соответствует действительности, поэтому я делаю вывод, что это фейк, попытка очередной провокации, чтобы сознательно исказить ситуацию и создать искусственную напряжённость. К сожалению, таких ситуаций достаточно много.
Вячеслав Гладков
К несчастью, через время стали приходить сообщения о погибших мобилизованных. Один из первых известных случаев — смерть мобилизованного жителя Губкина, о которой стало известно 28 октября. Умер же мужчина 17 октября после получения тяжёлого ранения.
О случившемся в соцсети написала его сестра. Военнослужащего мобилизовали 22 сентября. Последний раз на связь он выходил 8 октября. Тогда же его направили в Луганск.
Память многих белгородцев стараются увековечить. Так, в честь погибшего в Сватово в ЛНР 18 октября мобилизованного Сергея Гавриленко решили назвать сквер. О мужчине известно, что ему было 38 лет, а до СВО он работал водителем автобуса № 43.
Журналист Бел.Ру побывал зимой на похоронах упомянутого выше Юрия Колтунова. Как рассказали родственники мужчины, белгородец очень болел душой за товарищей в зоне СВО и постоянно собирал для них гуманитарную помощь. После начала мобилизации отец двоих детей не стал дожидаться повестки и побежал рано утром в военкомат добровольцем, намереваясь пойти вместо тех, кого могут призвать принудительно.
Так и вышло: сборы прошли быстро — через три дня, в воскресенье, автобус уже забрал мужчину в Богучары.
Лично разговаривала с его командиром. В тот день, получается, был обстрел — командир получил серьёзное ранение. По его словам, Юрий не растерялся: первый начал оказывать помощь, наложил жгут, вколол «Промедол», положил командира на носилки — вёл себя как герой. А во второй половине дня был ещё один обстрел. Юре помочь уже никто не смог.
Ольга, подруга Юрия
Сейчас государственный аппарат улучшает систему выдачи повесток и вводит онлайн реестры подлежащих мобилизации молодых людей. Слухи о второй волне мобилизации плодятся каждый месяц, но власти их планомерно опровергают. Успокаивать всех приходится и самому президенту: по его словам, только за 7 месяцев подписали контракты на службу в ВС РФ 270 тыс. добровольцев, поэтому новых мобилизационных волн не предвидится.
Но нервную осень 2022 года люди продолжают вспоминать с тревогой по сей день.