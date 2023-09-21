Сбежавший из белгородской части мобилизованный и приговор Глаголеву: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Вчера, 20 сентября, из воинской части в Белгородской области сбежал мобилизованный мужчина. Он взял с собой автомат АК-74 и четыре магазина со 120 патронами к нему. Предполагалось, что военнослужащий уезжал на автомобиле УАЗ.
На следующий день, по информации Telegram-канала Baza, сбежавшего мобилизованного нашли. Выяснилось, что мужчина долгое время просил отпустить его в отпуск, но так этого и не дождался, поэтому рассердился и ушёл сам.
За самовольный уход из воинской части в отношении мужчины могут возбудить уголовное дело.
21 сентября в 16:00 в Москве огласили приговор бывшему начальнику департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгению Глаголеву. Его приговорили к девяти годам колонии. Приговор озвучили в Таганском районном суде Москвы. Глаголев также должен заплатить штраф в размере 20 млн рублей.
Бывшего замгубернатора признали виновным в превышении должностных полномочий и в получении крупной взятки.
По информации федерального СК, экс-глава департамента строительства и транспорта Белгородской области требовал отремонтировать гимназию за счёт подрядной гимназии. Также он просил главу компании передать ему взятку через посредника в размере 10 млн рублей.
Напомним, что Евгений Глаголев занимал должность главы департамента строительства и транспорта с 2016 по 2021 год, пока губернатор области Вячеслав Гладков не начал критиковать его работу. В июне 2021 года бывшего чиновника задержали сотрудники ФСБ. В декабре 2022 года стало известно, что имущество Евгения Глаголева стоимостью более 65 млн рублей арестовали.
Депутаты Белгородской областной думы согласовали кандидатуры первого заместителя главы региона и трёх вице-губернаторов.
Так, Дмитрия Гладского согласовали на пост первого заместителя главы региона. На должности вице-губернаторов одобрили кандидатуры Татьяны Киреевой, Дмитрия Прокопова и Сергея Довгалюка.
Предполагается, что Довгалюк будет курировать отрасль ЖКХ, Киреева совместит должности замгубернатора и министра по делам молодёжи региона. Дмитрий Прокопов будет отвечать за вопросы региональной безопасности и теробороны, а также взаимодействовать с силовиками.
Окончательное решение огласят на 34-м заседании Белгородской областной думы.
Напомним, что в Белгороде также ранее выбрали нового председателя горсовета. Им вновь стал Вадим Радченко, который занимал эту должность в шестом созыве. По итогам голосования он получил 34 голоса.
Также седьмой созыв депутатского корпуса на первом заседании выбрал заместителя председателя — им стал Максим Палесика, который набрал 29 голосов.