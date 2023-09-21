Сбежавшего из белгородской воинской части мобилизованного нашли

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Мобилизованного, сбежавшего с автоматом, нашли. По информации Telegram-канала Baza, мужчину уже задержали. Произошло это на следующий день после его ухода, 21 сентября.
Мобилизованный ушёл из воинской части в Белгородской области вчера, 20 сентября. Как сообщает источник, мужчина прихватил с собой автомат АК-74 и четыре магазина к нему со 120 патронами. Предполагалось, что он уехал на автомобиле УАЗ.
Выяснилось, что мобилизованному долгое время не давали отпуск и он, рассердившись, решил уйти сам. Теперь в отношении мужчины могут возбудить уголовное дело.
Официальной информации о произошедшем пока не было.