Сбежавшего из белгородской воинской части мобилизованного нашли

Мобилизованный ушёл из воинской части в Белгородской области вчера, 20 сентября. Как сообщает источник, мужчина прихватил с собой автомат АК-74 и четыре магазина к нему со 120 патронами. Предполагалось, что он уехал на автомобиле УАЗ.