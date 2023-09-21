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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Военный

Сбежавшего из белгородской воинской части мобилизованного нашли

21 сентября 2023, 10:24
Фото: 1MI
Военный
Военнослужащий ушёл из части 20 сентября, а уже на следующий день его задержали. Теперь за самовольный уход против мужчины могут возбудить уголовное дело.

Мобилизованного, сбежавшего с автоматом, нашли. По информации Telegram-канала Baza, мужчину уже задержали. Произошло это на следующий день после его ухода, 21 сентября.

Мобилизованный ушёл из воинской части в Белгородской области вчера, 20 сентября. Как сообщает источник, мужчина прихватил с собой автомат АК-74 и четыре магазина к нему со 120 патронами. Предполагалось, что он уехал на автомобиле УАЗ.

Выяснилось, что мобилизованному долгое время не давали отпуск и он, рассердившись, решил уйти сам. Теперь в отношении мужчины могут возбудить уголовное дело.

Официальной информации о произошедшем пока не было.

Baza: мобилизованный с автоматом сбежал из воинской части в Белгородской области
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