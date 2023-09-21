С белгородца взыскали 7,5 млн рублей за убийство бизнес-партнёра

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Белгородец зарезал своего бизнес-партнёра, семья последнего осталась без кормильца. Осуждённому пришлось выплатить им многомиллионную сумму.
37-летний белгородец несколько раз ударил ножом своего компаньона во время ссоры. Между мужчинами был затяжной конфликт, который и привёл к случившейся трагедии. Белгородца признали виновным не только в убийстве, но и в растрате. Его приговорили к восьми годам ограничения свободы. Его также обязали выплатить компенсацию морального вреда пострадавшей семье.
Исполнительный документ поступил в специализированное отделение судебных приставов. С белгородца требовалось взыскать 7,5 млн рублей.
Как оказалось, у должника имеется доля в уставном капитале одной из местных компаний. Имущество ушло с молотка за 5 млн рублей. Оставшуюся сумму погасил представитель осуждённого. В итоге долг выплатили в полном объёме.