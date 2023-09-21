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С белгородца взыскали 7,5 млн рублей за убийство бизнес-партнёра

С белгородца взыскали 7,5 млн рублей за убийство бизнес-партнёра

21 сентября 2023, 08:59
Фото: 1MI
Затяжной скандал между компаньонами привёл к трагедии. Семья убитого потеряла кормильца. Осуждённый выплатил им многомиллионную сумму, сообщили в региональном УФССП.

Белгородец зарезал своего бизнес-партнёра, семья последнего осталась без кормильца. Осуждённому пришлось выплатить им многомиллионную сумму.

37-летний белгородец несколько раз ударил ножом своего компаньона во время ссоры. Между мужчинами был затяжной конфликт, который и привёл к случившейся трагедии. Белгородца признали виновным не только в убийстве, но и в растрате. Его приговорили к восьми годам ограничения свободы. Его также обязали выплатить компенсацию морального вреда пострадавшей семье.

Исполнительный документ поступил в специализированное отделение судебных приставов. С белгородца требовалось взыскать 7,5 млн рублей.

Как оказалось, у должника имеется доля в уставном капитале одной из местных компаний. Имущество ушло с молотка за 5 млн рублей. Оставшуюся сумму погасил представитель осуждённого. В итоге долг выплатили в полном объёме.

Семье белгородки, погибшей из-за ошибки врача, выплатили компенсацию морального вреда
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#Белгородская область#Убийство#Бизнес#Компенсация#Белгород#Наталья Корявых
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