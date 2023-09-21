С белгородца взыскали 7,5 млн рублей за убийство бизнес-партнёра

37-летний белгородец несколько раз ударил ножом своего компаньона во время ссоры. Между мужчинами был затяжной конфликт, который и привёл к случившейся трагедии. Белгородца признали виновным не только в убийстве, но и в растрате. Его приговорили к восьми годам ограничения свободы. Его также обязали выплатить компенсацию морального вреда пострадавшей семье.