РЭО предлагает размещать маркировку на этикетках бутылок

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Соответствующее предложение было направлено в Российский союз промышленников и предпринимателей.
Как сообщает издание 56orb.ru, для обеспечения работоспособности данной инициативы важно ввести новый стандарт в практику работы производителей и розничных торговых сетей. В результате переработка пластиковых крышек на объектах утилизации будет менее трудозатратной, длительной, а также снизится ее стоимость.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отмечает, что принятие данного стандарта приведет к сокращению объемов захоронения твердых коммунальных отходов на полигонах и уменьшению нагрузки на комплексы по сортировке. Более того, это решение будет поощрять людей собирать и сдавать крышки на переработку. На данный момент уже 87,3 миллиона жителей России присоединились к этой полезной практике — по итогам второго квартала раздельным накоплением ТКО по Российской Федерации охвачено уже 59,7% населения, добавил Буцаев.
В России с 1 декабря 2021 года начали действовать новые требования маркировки «Честный знак» средствами идентификации для упакованной минеральной воды, а с 1 марта 2022 года — для остальных видов упакованной воды.
В России пластиковые крышки стали широко использоваться в 70-80-х годах XX века. Проблема их переработки заключается в том, что вторсырье не сортируется: бутылки выбрасываются и сдаются вместе с крышками. Для решения этой проблемы Российский экологический оператор ищет новый подход к маркировке.
Игорь Забралов, директор по устойчивому развитию РЭО, отмечает, что компания поддерживает цель цифровой маркировки, которая способствует прозрачности рынка и предотвращает появление контрафактной или опасной для здоровья продукции. Однако использование стикеров на пластиковых крышках может повлечь дополнительные сложности при переработке отходов. В связи с этим РЭО предлагает применить водорастворимый клей или разместить наклейку с QR-кодом на основной этикетке. Этот подход позволит избежать технических проблем на существующих линиях переработки пластиковых бутылок.
В 2022 году компания «ВкусВилл» стала победителем «Зеленой премии», организованной Российским экологическим оператором, за свой корпоративный проект. В рамках этого проекта было передано более 30 миллионов «добрых крышек» на переработку.