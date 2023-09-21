РЭО предлагает размещать маркировку на этикетках бутылок

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отмечает, что принятие данного стандарта приведет к сокращению объемов захоронения твердых коммунальных отходов на полигонах и уменьшению нагрузки на комплексы по сортировке. Более того, это решение будет поощрять людей собирать и сдавать крышки на переработку. На данный момент уже 87,3 миллиона жителей России присоединились к этой полезной практике — по итогам второго квартала раздельным накоплением ТКО по Российской Федерации охвачено уже 59,7% населения, добавил Буцаев.