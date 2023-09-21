Провал: в каких районах Белгородской области рождается меньше всего детей

С 2016 по 2022 год в Белгородской области родилось 95 264 ребёнка. При этом динамика рождаемости в регионе носит отрицательный характер. В региональной программе по повышению рождаемости указано, что в 2021 году принимаемые меры позволили стабилизировать снижение рождаемости до минимального уровня, но в 2022 году снова отмечается снижение на более чем 10%.