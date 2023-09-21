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За шесть лет рождаемость в белгородских городах и районах упала до 50%

Провал: в каких районах Белгородской области рождается меньше всего детей

21 сентября 2023, 08:00
Фото: Midjourney

За шесть лет рождаемость в белгородских городах и районах упала до 50%

Правительство Белгородской области утвердило региональную программу по повышению рождаемости. В документе указано, какие районы выполняют план по рождаемости детей, а какие нет.
Сюжет
Дети

С 2016 по 2022 год в Белгородской области родилось 95 264 ребёнка. При этом динамика рождаемости в регионе носит отрицательный характер. В региональной программе по повышению рождаемости указано, что в 2021 году принимаемые меры позволили стабилизировать снижение рождаемости до минимального уровня, но в 2022 году снова отмечается снижение на более чем 10%.

В целом по региону снижение рождаемости с 2016 года составило 37%. Наибольший провал зафиксировали в Алексеевском горокруге. Здесь показатель приблизился к 50%. Также высокий процент снижения (порядка 45%) отмечается в Старооскольском и Новооскольском горокругах, а также в Прохоровском и Волоконовском районах.

Наименьший демографический спад отмечается в Белгородском (18,5%), Борисовском (19,5%) и Краснояружском (23,28%) районах.

С 2018 по 2021 год статистика показывает, что происходит постепенное снижение числа рождений у матерей в молодом возрасте (19-33 года), после 33 лет количество рождений сохраняется, однако если учесть общую численность женщин в данных возрастных категориях, то можно сказать, что суммарный коэффициент рождаемости также снижается.

В Белгородской области уменьшается рождаемость и смертность
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